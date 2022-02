Russland und die Ukraine : Putins Choreographie des Krieges

Federnden Schrittes eilt Wladimir Putin in den Katharinensaal des Kremls. In der rechten Hand hält Russlands Präsident ein Papier, den linken Arm schwenkt er vor und zurück. Putin steuert seinen Tisch an, den Gästen, unter ihnen die mächtigsten Leute des Landes, wirft er nur einen flüchtigen Blick zu, bittet sie, Platz zu nehmen. Doch die rund zwei Dutzend Männer und eine Frau haben ihn schon erwartet; sie sitzen, alle ohne Masken, aber viele Meter vom Staatsoberhaupt entfernt, in der Tiefe des Raumes, auf Stühlen ohne Armlehnen, stumm und steif und mit Mienen, die immer, wenn die Kamera während der folgenden gut eineinhalb Stunden auf sie fällt, wie versteinert wirken.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putin hat sein Spitzenpersonal am Montagmorgen eingeladen, zu einer, wie es heißt, außerordentlichen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Der Präsident will, das sagt er gleich zu Beginn, über die Lage im Donbass „diskutieren“. Will die „Kollegen anhören“ und gemeinsam „bestimmen“, wie mit den Gesuchen der „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk sowie der Duma, des russischen Unterhauses, an ihn, Putin, die Gebilde als Staaten anzuerkennen, umzugehen sei. Diese Entscheidung, von der Putin am Ende der Sondersitzung sagen wird, er werde sie noch am selben Tag treffen, wird hohe Wellen schlagen, in Russland, in der Ukraine unter weit darüber hinaus.

Doch wie sehr die Sitzung auch ein Stresstest für Putins Elite ist, zeigt ihre Aufzeichnung, die für eine Sicherheitsratssitzung ganz und gar unüblich ist. Putin lässt sein Spitzenpersonal antreten wie ein strenger Prüfer seine Schüler; er stellt sicher, dass später keiner seiner Leute sagen kann, er habe die Entscheidung zum Bruch der Minsker Vereinbarungen nicht mitgetragen, die sicher zu Sanktionen führen wird und womöglich zum Krieg. Zumal Putin am Dienstagabend den Anspruch der „Volksrepubliken“ auf die gesamten Gebiete von Donezk und Luhansk einschließlich der von Kiew kontrollierten Teile stützt. Außerdem billigt der Föderationsrat am Dienstagabend ein Gesuch Putins über die Benutzung der Streitkräfte im Ausland, so wie 2014. Putin, der Entscheider, ist einsam, aber nicht allein, ist die Botschaft: Alle stehen hinter ihm, keiner kann sich aus der Verantwortung stehlen.

Eine Inszenierung als Spezialoperation, die alle überrumpeln soll

Deshalb müssen auch beide Kammern des Parlaments, Duma und Föderationsrat, am Dienstag zusammentreten, um die Verträge mit den „Volksrepubliken“ zu Freundschaft, Zusammenarbeit und (Militär-)Hilfe zu ratifizieren. Das erledigen sie jeweils einstimmig und unter den Beteuerungen vieler Redner, alles gehe gerecht und auch nach Völkerrecht legal zu. Es ist eine Choreographie, in der alle Räder des Macht- und Medienapparats ineinandergreifen, und erscheint – wie andere große Ereignisse der vergangenen Jahre – in Hergang und Inszenierung als Spezialoperation, die alle überrumpeln soll.