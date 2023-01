Viele Tote in Dnipro, akute Stromengpässe in weiten Landesteilen

Verheerende Angriffswelle : Viele Tote in Dnipro, akute Stromengpässe in weiten Landesteilen

Infolge einer schweren Explosion sind in einer Kaserne in der westrussischen Region Belgorod drei Soldaten getötet und 16 weitere verletzt worden. Acht weitere Männer würden seit dem Vorfall, der sich bereits am Samstag in der an die Ukraine grenzenden Region ereignete, vermisst, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag unter Berufung auf Rettungsdienste.

Den Angaben zufolge hatte ein Unteroffizier versehentlich eine Handgranate zur Detonation gebracht, woraufhin in dem Gebäude ein Feuer ausbrach. Er selbst erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Internetportal Baza wiederum berichtete, der Mann habe in einem zum Militärquartier umfunktionierten Kulturzentrum unweit der Stadt Korotscha mit der Granate hantiert, um sich vor ihm unterstellten Militärangehörigen Autorität zu verschaffen. Bei den Getöteten und Verletzten soll es sich demnach um mobilisierte Rekruten handeln.

Andere Portale schrieben darüber hinaus, das Feuer habe auch ein Waffenlager erfasst und die Munition dort zur Explosion gebracht. Die verschiedenen Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

Nach dem verheerenden russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro am Samstag ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf mindestens 30 gestiegen. Verletzt worden seien 73 Menschen – darunter 13 Kinder.

Dutzende weitere Menschen galten auch tags darauf am Sonntag noch immer als vermisst. Präsident Wolodymyr Selenskyj bekundete den Hinterbliebenen sein Beileid und forderte noch am Samstagabend mehr Waffen aus dem Westen.

Der Angriff auf das im zentralukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk gelegene Dnipro war der folgenreichste von mehreren Angriffen am Samstag. Im ganzen Land galt zeitweise Luftalarm. Es war der erste russische Großangriff dieser Art seit dem Jahreswechsel. Die Führung in Kiew verurteilte die Angriffe scharf und sprach einmal mehr von „russischem Terror“.

Engpässe in der Stromversorgung

Darüber hinaus waren viele Ukrainer nach der heftigen russischen Angriffswelle mit noch größeren Problemen bei der Stromversorgung konfrontiert als ohnehin schon. Nach den massiven Angriffen stellte die Ukraine ihre Bürger zudem auf verstärkte Probleme bei der Stromversorgung ein.

Landesweit müsse am Sonntag die vielerorts ohnehin schon deutlich reduzierte Strommenge pro Haushalt noch weiter gedrosselt werden, um größere Engpässe zu vermeiden, teilte der staatlichen Stromnetzbetreiber Ukrenerho auf Facebook mit. Auch Notabschaltungen seien nicht ausgeschlossen.

Betroffen von dem russischen Beschuss waren neben Dnipropetrowsk unter anderem auch die Region um die Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes.

Russlands Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu den vielen zivilen Opfern. Stattdessen sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow am Sonntag mit Blick auf die jüngsten Angriffe lediglich: „Alle ausgewiesenen Objekte wurden getroffen. Das Ziel des Schlags wurde erreicht.“ Ukrainische Medien warfen der russischen Seite angesichts dieser Äußerung Zynismus vor.

Großbritannien sagt Kampfpanzer-Lieferung zu

Als erster NATO-Staat hat Großbritannien der Ukraine Kampfpanzer westlicher Bauart zugesagt. Sie wollen schon in den kommenden Wochen 14 Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 in die Ukraine schicken. Der Zeitpunkt sei günstig, da Russland „wegen Versorgungsengpässen und schwindender Moral (seiner Truppen) in die Defensive geraten ist“, hieß es am Samstagabend in einer Erklärung der Regierung in London.

Premierminister Rishi Sunak wolle deshalb „Verbündete ermutigen“, ihre für 2023 geplante Unterstützung für die Ukraine „sobald wie möglich auf den Weg zu bringen, um maximale Wirkung zu erzielen“.

Damit sind Deutschland und andere Verbündete unter Zugzwang gesetzt. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev appellierte am Wochenende eindringlich an die Bundesregierung, schnell den Weg für die Lieferung von Leopard-2-Panzern frei zu machen. „Zum Diskutieren haben wir sehr wenig Zeit“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Deutsche Waffen, deutsche Panzer sind überlebenswichtig.“

Es gibt aber Zweifel, ob Deutschland überhaupt schnell selbst liefern kann. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wies darauf hin, dass er etwa ein Jahr für die Instandsetzung alter Leopard-2-Panzer brauche.

Stoltenberg rechnet mit mehr Waffenlieferungen

Nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kann die Ukraine in Kürze mit weiteren Zusagen für schwere Waffen rechnen. „Die jüngsten Zusagen für schweres Kriegsgerät sind wichtig – und ich erwarte schon in naher Zukunft mehr“, sagte Stoltenberg dem „Handelsblatt“.

Auf die Frage, ob sich Deutschland nach der Panzer-Ankündigung von Großbritannien nun auch bewegen müsse, sagte Stoltenberg, der Krieg befinde sich in einer entscheidenden Phase. „Daher ist es wichtig, dass wir die Ukraine mit den Waffen ausstatten, die sie braucht, um zu gewinnen - und als unabhängige Nation fortzubestehen.“