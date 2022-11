Russland-Strategie der EU : Eindämmen, abschrecken, isolieren

Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in Brüssel Bild: dpa

Annalena Baerbock sprach ausführlich über Freiheit, als sie am Montagmorgen beim Rat der EU-Außenminister in Brüssel eintraf. Die deutsche Außenministerin stand unter dem Eindruck der Bilder aus Cherson, das am Wochenende durch ukrainische Truppen befreit worden war – „nach neun Monaten furchtbarer Belagerung“ . Man habe den Menschen die Erleichterung ansehen können, sagte sie, so sehe Freiheit aus. „Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, was besetzte Gebiete eigentlich bedeuten.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Die Grünen-Politikerin verknüpfte das mit einer Botschaft, die weniger an ihre europäischen Kollegen gerichtet war als an Rolf Mützenich, den SPD-Fraktionsvorsitzenden und seine Unterstützer, die auf einen Waffenstillstand mit Moskau dringen. Es gebe, sagte Baerbock, ja auch „bei uns“ Diskussionen darüber, ob es so wichtig sei, wirklich alle Orte zu befreien. Ihre Antwort war klar: Deutschland werde die Menschen in der Ukraine „bei ihrem Befreiungskampf weiter unterstützen“ und die Winterhilfe „intensivieren“.