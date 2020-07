Verfassungsreform : Russland stimmt für Putins Machterhalt

Bei der Volksabstimmung in Russland zeichnet sich nach ersten Ergebnissen eine Mehrheit für die Verfassungsreform ab, mit der Präsident Wladimir Putin bis 2036 an der Macht bleiben könnte. Die Wahlkommission erklärte am Mittwochabend nach Auszählung von gut einem Viertel der Stimmen, rund 73 Prozent der Wähler hätten sich für die Reform ausgesprochen. Mit ihr verknüpft sind auch andere Politik-Entscheidungen wie die Sicherung der Renten oder ein faktisches Verbot gleichgeschlechtlicher Ehen. Die Russen waren mit Werbekampagnen und Gewinnspielen zur Stimmabgabe aufgefordert worden. Die Teilergebnisse wurden am Mittwoch zu einer Zeit veröffentlicht, obwohl der Urnengang noch nicht in allen Teilen des Landes beendet war.

Die Wahlbeteiligung wurde mit knapp 65 Prozent angegeben. Insgesamt waren im flächenmäßig größten Land der Erde mit elf Zeitzonen 110,5 Millionen Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die letzten Wahllokale sollten am Abend um 20.00 Uhr MESZ in der Ostseeexklave Kaliningrad schließen.

Die ursprüngliche Abstimmung im April war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Nun wurde das Votum in dem flächenmäßig größten Land der Welt über sieben Tage

abgehalten und endete am Mittwoch. Die Wahlbehörden meldeten am Mittag eine Beteiligung von 60 Prozent. Damit die Volksabstimmung gültig ist, mussten 50 Prozent erreicht werden. Das Reformpaket gilt mit einer einfachen Mehrheit als angenommen.

Nach aktueller Rechtslage dürfte Putin 2024 mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit nicht wieder antreten. Die Reform soll dem 67-Jährigen dagegen erlauben, sich für bis zu zwei weitere

aufeinanderfolgende, je sechsjährige Amtszeiten zu bewerben. Parlament und Verfassungsgericht haben dem großangelegten Umbau des politischen Systems bereits zugestimmt. Der ehemalige KGB-Agent steuert seit 1999 entweder als Präsident oder Ministerpräsident die Geschicke Russlands. In der russischen Hauptstadt und in St. Petersburg kam es zu Protesten einzelner Putin-Gegner. Sie verliefen bis zum frühen Abend friedlich.

„Heute legen wir die Zukunft Russlands fest. Ich habe für eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung unseres Landes gestimmt, für die Erhaltung seiner Geschichte, Traditionen und Werte“, sagte Regierungschef Michail Mischustin. Er hatte wie Putin bis zum letzten Tag der auf sieben Tage angelegten Abstimmung gewartet, um seine Stimme abzugeben.

Das Innenministerium berichtete der Agentur Interfax zufolge von mehr als 800 Zwischenfällen bei der Abstimmung. Es gebe aber keine Verstöße, die das Ergebnis beeinflussen könnten. Unabhängige Wahlbeobachter der Nichtregierungsorganisation Golos sprachen von Hunderten Verstößen. Die Menschen seien zur Stimmabgabe gedrängt und das Wahlgeheimnis sei oft nicht gewahrt worden, hieß es. Zudem sollen viele Menschen mehrfach abgestimmt haben.

Kremlkritiker Alexej Nawalny meinte, es sei ungeheuerlich, dass die Wahlkommission während der laufenden Abstimmung bereits erste Ergebnisse veröffentliche. „Sie wollen damit absichtlich zeigen, dass sie auf das Gesetz spucken“, twitterte der Oppositionelle. „Ihr Platz ist auf der Anklagebank.“

Kritik kam auch aus Deutschland. „Diese Verfassungsänderung ist nicht nur ein Abgesang auf die letzten Reste der Demokratie in Russland“, sagte die FDP-Bundestagsabgeordnete Gyde Jensen. Das Grundgesetz des Autokraten Putin sei auch „eine ganz reale Bedrohung und ein rabenschwarzer Tag für Menschenrechtsaktivisten, Oppositionelle und diskriminierte Minderheiten“, meinte die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe weiter.