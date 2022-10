Nach ukrainischem Vorrücken : Moskau sucht Schuldige für Misserfolge

Läuft nicht nach Plan: Die russische Mobilisierungskampagne für die Invasion in der Ukraine (hier ein Plakat in St. Petersburg) Bild: AFP

In verschiedenen Teilen der Ukraine sind die Befreiungskräfte auf dem Vormarsch: Im Süden stößt das ukrainische Militär immer weiter in Richtung des Dnipro-Staudamms nahe der Stadt Nowa Kachowka vor. Auch im Osten meldet es Erfolge: Am Mittwoch berichtete der ukrainische Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, mehrere Siedlungen in dem bis vor Kurzem gänzlich unter russischer Kontrolle stehenden Gebiet seien befreit worden. In sozialen Medien wurden Bilder verbreitet, die ukrainische Soldaten vor dem Ortseingangsschild des Dorfes Grekiwka im Westen des Gebiets Luhansk zeigen.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



Auch das „Institute for the Study of War“, eine amerikanische Denkfabrik, und das britische Verteidigungsministerium schreiben, dass die ukrainischen Kräfte östlich des Flusses Oskil in Richtung des Luhansker Gebiets vorrücken. Ihr Ziel ist es offenbar, die Versorgung der Stadt Swatowe zu unterbinden. Die Schnellstraße zwischen Swatowe und Kremnina sei höchstwahrscheinlich in Reichweite ukrainischer Artillerie. Sie gilt als kritische Verbindungslinie für die Versorgung der Invasionsarmee. Indirekt gibt sogar das russische Verteidigungsministerium zu, dass die Initiative in Präsident Wladimir Putins „Spezialoperation“ derzeit dem Gegner gehört: Die Karten, mit denen es seine täglichen Briefings unterlegt, künden von russischem Rückzug im Nordosten, Osten und Süden der Ukraine.

„Bestimmte Gebiete“ würden „zurückgeholt“

Trotzdem arbeitet Moskau sein Annexionsdrehbuch weiter ab. Putin unterschrieb am Mittwoch nach offiziellen Angaben Dokumente zum „Beitritt“ weiterer Gebiete zu Russland, nämlich für jede der „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk sowie der südlichen Gebiete Cherson und Saporischschja ein „Verfassungsgesetz“ sowie „Ratifizierungsgesetz zur Bildung eines neuen Subjekts“. Die gewundenen, widersprüchlichen Formulierungen der Dokumente lassen weiter unklar, wo für Moskau die Grenzen der „neuen Subjekte“ verlaufen. Keines der Gebiete kontrolliert Moskau vollständig. Dass man die Donezker und Luhansker Gebiete ganz beansprucht, folgt aus vielen Äußerungen politischer Vertreter.

Zu den südukrainischen Gebieten gibt es widersprüchliche Aussagen. Putins Sprecher wand sich am Montag aus einer Antwort, doch der Vorsitzende des Duma-Ausschusses für Staatsaufbau und Gesetzgebung, Pawel Krascheninnikow, sagte am selben Tag in der Sondersitzung des Unterhauses zu den Annexionen, das Gebiet Saporischschja werde in den (ukrainischen) Verwaltungsgrenzen „aufgenommen“. Den „Grenzen“ des Chersoner Gebiets schlug Krascheninnikow noch zwei Bezirke des benachbarten südukrainischen Gebiets Mykolajiw zu, die russisch besetzt sind.

Am Mittwoch antwortete Kremlsprecher Dmitri Peskow auf die abermalige Frage nach den „Grenzen“ der südlichen „neuen Subjekte“, es gehe um „das Territorium, auf dem die militärisch-zivile Verwaltung im Moment der Aufnahme in den Bestand der Russischen Föderation aktiv war“. So nennt Moskau seine Besatzungsgremien. Die Formulierung würde für eine Aufnahme lediglich der faktisch kontrollierten Gebiete sprechen – zugleich sagte Peskow aber, „bestimmte Gebiete“ würden „zurückgeholt, und wir beraten uns weiter mit der Bevölkerung, die den Wunsch äußert, mit Russland zu leben“.

Verteidigungsministerium steht in der Kritik

Er wurde noch gefragt, wie Aussagen, die „neuen Regionen“ würden „auf immer Teile Russlands sein“, zu dem aktuellen russischen Rückzug passten. „Da gibt es keinerlei Widerspruch“, sagte Peskow. „Sie werden für immer bei Russland sein, sie werden zurückgeholt.“ Putin sagte am Mittwoch bloß, man gehe davon aus, dass sich die Lage in den „neuen Territorien“ nun „stabilisieren“ werde.

Rückschläge im Gebiet Donezk hatten am Wochenende zu Kritik am russischen Militär geführt, insbesondere durch den Tschetschenenführer Ramsan Kadyrow. Dieser berichtete am Mittwoch, seinem 46. Geburtstag, Putin habe ihm den Rang eines Generalobersts zuerkannt. „Wladimir Wladimirowitsch hat mir das persönlich mitgeteilt und mich beglückwünscht“, schrieb Kadyrow auf Telegram. Veröffentlicht wurde das Dekret, auf das er sich berief, zunächst nicht; vermutlich geht es um die Nationalgarde, in welcher der Herrscher von Grosnyj formal dient und deren Generalleutnant, ein etwas niedrigerer Rang, er seit Ende März sein soll.

Kadyrow selbst stellte nicht klar, aus welcher bewaffneten Truppe sein neuer Titel stamme. Ihm dürfte es um Rückendeckung im Ringen mit dem Verteidigungsministerium gehen. Dieses wird immer mehr zum Sündenbock für die Misserfolge: Im Propagandaformat „Solowjow Live“ kritisierte der Leiter des Duma-Verteidigungsausschusses, Andrej Kartapolow, eine mangelnde Aufklärung feindlicher Stellungen durch den Generalstab und forderte mit Blick auf Ausrüstungsmängel, die nun in der Mobilmachung zutage treten, die Militärstaatsanwaltschaft und die militärische Abwehr müssten „arbeiten“ und „wenigstens einige Namen derjenigen nennen, die dafür zur Verantwortung gezogen werden“.