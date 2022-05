Krieg in der Ukraine : Flucht in die Hände des Aggressors

Moskau holt Ukrainer aus den umkämpften Gebieten, verteilt sie im Land und stellt sich als humanitärer Helfer dar. In Kiew kommen Erinnerungen an die Zwangsumsiedlungen unter Stalin auf.

Russlands Vize-Generalstabschef Sergej Rudskoi, der Sprecher des Verteidigungsministers, Igor Konaschenkow und Generaloberst Michail Misinzew am 25. März 2022 in Moskau. Bild: AFP

Auch nach Russland kommen zahlreiche Ukrainer. Die meisten als Flüchtlinge. Der Mann, der Moskaus Zahlen dazu verkündet, ist Michail Misinzew. Nach Angaben des 59 Jahre alten Generalobersts wurden seit Beginn der „militärischen Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland genannt wird, bis zum vergangenen Samstag exakt 1.062.692 Menschen aus der Ukraine nach Russland gebracht, „davon 192.688 Kinder“. Deren Zahl trägt Misinzew gesondert hervor, behandelt ebenso die „Volksrepu­bliken“ von Donezk und Luhansk als „Staaten“.

Als solche sieht Moskau die Gebilde, seit Präsident Wladimir Putin sie kurz vor dem Überfall anerkannt hat. Angaben aus Kiew und von den Vereinten Nationen zu den Flüchtlingen, die aus der Ukraine nach Russland kommen, liegen deutlich unter Misinzews Zahlen.

Mehr als 9500 provisorische Unterkünfte für Flüchtlinge

Dieser leitet laut der Staatsnachrichtenagentur Tass einen „Stab zur Koor­dinierung humanitärer Reaktion in der Ukraine“. Zugleich steht Misinzew dem Nationalen Verteidigungskontrollzen­trum beim Generalstab vor, das Russlands Militäroperationen plant. Daher hat Großbritannien gegen Misinzew An­fang April Sanktionen verhängt: Man verbindet ihn mit Angriffen auf zivile Ziele im syrischen Aleppo 2015 und 2016 und erinnert daran, dass das ukrainische Militär Misinzew für die Zerstörung von Mariupol verantwortlich macht. „Schläch­ter von Mariupol“ werde er genannt.

Laut Misinzew gibt es in Russland mehr als 9500 provisorische Unterkünfte für die Flüchtlinge. Dort erhielten sie Hilfe und würden aus den Zentren weiter verteilt, sagte der Generaloberst am Samstag. Die Doppelrolle als Hilfskoordinator und Angriffs- respektive Verteidigungsplaner (nach russischer Darstellung werden in der Ukraine Bedrohungen für Russen und Russland bekämpft) ist von zentraler Bedeutung für das Bild, das die Öffentlichkeit von der „Spezialoperation“ haben soll.

Die Verbringung von Zivilisten aus den „Volksrepubliken“ nach Russland begann, stets vom Staatsfernsehen begleitet, kurz vor dem Überfall, um das Narrativ vom „Genozid“ im Donbass zu untermauern. Im Krieg gibt es nun regelmäßig Beiträge in den Staatsmedien, die zeigen sollen, wie Flüchtlinge im südwestrussischen Rostower Ge­biet ankommen und auf verschiedene Re­gionen verteilt werden, vom westrussischen Lipezk über Kasan an der Wolga bis in den Fernen Osten, Tausende Kilometer fern der Heimat.

Keine andere Wahl

Wenn die Flüchtlinge, unter denen offenbar besonders viele aus Mariupol sind, vor Kameras über Dauerbeschuss, Zerstörungen und schreckliche Bedingungen klagen, ist das kein Widerspruch zur Kreml-Propaganda. Für alles Leid sind ihr zufolge allerdings ukrainische Kräfte verantwortlich.

In dieses Bild fügt sich, wenn Misinzew, stets im Stil eines Buchhalters, von „Hilfsappellen“ von Ukrainern erzählt, die nach Russland, in die „Volksrepubliken“ oder in südukrainische Gebiete gebracht werden wollten, die russische Streitkräfte jüngst erobert haben. „Insgesamt befinden sich in der Da­tenbank 2.754.026 solcher Gesuche aus 2133 Siedlungen der Ukraine“, sagte der Generaloberst nun. So soll die Militäroffensive als Gebot der Humanität er­scheinen.

Russland trug den Krieg in die Heimat der Menschen, denen jetzt meist keine Wahl bleibt, als sich in russische Hände zu begeben. Mariupol etwa ist seit Langem von Russen umzingelt. Michail Podoljak, ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, sagte jüngst, es werde schwierig werden, die Leute nach dem Krieg in ihre Heimat zurückzuholen. Podoljak verwies auf Moskaus Erfahrungen mit Zwangsumsiedlungen ganzer Völ­ker – allein unter der Sowjetdiktator Stalin trafen diese unter anderem Deutsche, Krimtaren und Tschetschenen – und hob hervor, Russland werde nie zu­geben, dass die Menschen gewaltsam deportiert worden seien.