Energie als Waffe : Russland setzt Moldau mit Gas unter Druck

Gegen Präsidentin Maia Sandu: Demonstranten am Sonntag in Chisinau

In Chisinau hat am Montag die Heizsaison begonnen, deutlich später als im Herbst vorigen Jahres. Dabei war es in der moldauischen Hauptstadt schon Mitte Oktober für ei­nige Tage ziemlich kalt, mit Nachttem­peraturen knapp über dem Gefrierpunkt. Doch die Wohnungen in den Plattenbauten, in denen die meisten Einwohner der moldauischen Hauptstadt leben, Schulen und Behörden werden erst von jetzt an mit Fernwärme versorgt.

Moldau befindet sich wegen Putins Krieg gegen die Ukraine in einer massiven Energiekrise, die zu einer gefährlichen politische Krise werden kann. Etwa ein Drittel seines Stroms hat das Land bisher aus der Ukraine gekauft, doch die kann seit Be­ginn der massiven russischen Angriffe auf ihre Infrastruktur nicht mehr liefern. Gas hingegen hat Moldau bis vor Kurzem zu hundert Prozent aus Russland bezogen. Aber das will nicht mehr: Es hat die Lieferungen schon um etwa 70 Prozent gekürzt und droht damit, sie ganz einzustellen. Moskaus Ziel ist klar: Es will die proeuropäische Führung um die Ende 2020 gewählte Präsidentin Maia Sandu stürzen oder doch wenigstens handlungsunfähig machen. Sandu hat sich klar auf die Seite der Ukraine gestellt.