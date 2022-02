Russland-Sanktionen : Wo beginnt für Biden die Invasion?

Nach Wladimir Putins Ankündigung, die ostukrainischen „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anzuerkennen, reagierte das Weiße Haus am Montag blitzschnell. In einer Stellungnahme von Joe Bidens Sprecherin Jen Psaki hieß es: „Wir haben einen solchen Schritt der Russen vorhergesehen und sind bereit, unmittelbar darauf zu antworten.“ Per Dekret verhängte der Präsident Sanktionen. Sie richten sich gegen jeden, der Finanzgeschäfte oder Handel in oder mit den beiden Separatistengebieten treibt. Die Details wurden wenig später veröffentlicht. Weitere Maßnahmen würden folgen, hieß es von Psaki – „zusätzlich zu den raschen und heftigen wirtschaftlichen Maßnahmen“, die mit den Verbündeten für den Fall eines weiteren russischen Einmarschs in die Ukraine vorbereitet worden seien.

Auf Putins erste Eskalationsstufe folgte wenig später die zweite: die Mitteilung, russische Truppen in die Separatistengebiete in der Ostukraine zu entsenden – angeblich, um dort „den Frieden zu sichern“. Hat Putin damit schon die rote Linie der Vereinigten Staaten überschritten? Die „Volksrepubliken“ stehen faktisch zwar längst unter der Kontrolle Moskaus, sind aber ukrainisches Staatsgebiet. Ist dies also die befürchtete Invasion, ist dies der Moment für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, die angekündigten heftigen Sanktionen zu verhängen? Von Biden, der auf Twitter von „eklatanten Verstößen gegen das Völkerrecht“ durch Russland schrieb, kamen am Montagabend keine Äußerungen mehr dazu. Mitgeteilt wurde nur, dass er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz telefoniert habe.

Augenzeugen berichten von Militärfahrzeug-Kolonnen

Als Scholz Anfang Februar zu Biden gereist war, hatte eine Journalistin die beiden Männer in der anschließenden Pressekonferenz gefragt, ob sie festgelegt hätten, wie sie eine „Invasion“ definieren. Der amerikanische Präsident antwortete damals so: Wenn „Truppen und Panzer abermals die ukrainische Grenze überqueren“, dann sei das ein Einmarsch. Zumindest Soldaten dürften das bald tun. Ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters berichtete in der Nacht auf Dienstag von Kolonnen von Militärfahrzeugen in den Außenbezirken der Stadt Donezk, darunter auch Panzer.

Doch darauf, die jüngsten Ereignisse als russische Invasion in die Ukraine zu bezeichnen, wollte sich die amerikanische Regierung bislang nicht einlassen. Am deutlichsten wurde in der Nacht die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield. In der kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York sagte sie über Putins jüngsten Schritt, dieser sei „eindeutig die Grundlage für den Versuch Russlands, einen Vorwand für eine weitere Invasion der Ukraine zu schaffen“. Moskau spreche von „Friedenstruppen“, aber das sei „völliger Unsinn“ – „wir wissen, was sie wirklich sind“. Russlands UN-Botschafter Wassilij Nebensja tat diese und andere Wortmeldungen mit ähnlichem Tenor als „emotionale Stellungnahmen“ ab.