Schon im vergangenen Herbst war der Krieg in Schebekino allgegenwärtig. Ein Priester er­zählte damals in seiner Teeküche davon. Vater Wjatscheslaw trug Flecktarn und hatte das Nötigste ge­packt, sollte er schnell wegmüssen. Während des Gesprächs mit ihm knallte es ständig, kurz und dumpf. Das war die Luftabwehr. Aus dem Belgoroder Gebiet wurde die Ukraine angegriffen, und die Ukrainer schossen zurück. Es gab Tote.

Die Markthalle und ein Geschäft für Haushaltselektronik brannten aus, auf dem Parkplatz vor einem Einkaufszen­trum am Ortsrand schlug ein Geschoss ei­nen Trichter. Offiziell leben in der Stadt an der Grenze zur Ukraine im westrus­sischen Belgoroder Gebiet knapp 40.000 Menschen. Der Priester schätzte aber, dass schon damals jeder Vierte geflohen war.