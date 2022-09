Russische Gebietsverluste : In der Defensive

Nach den ukrainischen Erfolgen im Gebiet Charkiw ringt Russland um Erklärungen. In Internetforen ist von „Verrat“ die Rede. Pläne für Referenden in den besetzten Gebieten muss der Kreml auf „unbestimmte Zeit“ verschieben.

Putin am Samstagabend bei der Gala zum Moskauer Stadtfeiertag Bild: via REUTERS

Blau-Gelb halten die vier Soldaten hoch, Weiß-Blau-Rot liegt am Boden. Die am Samstagmorgen vor dem Rathaus in der nordostukrainischen Stadt Kupjansk aufgenommene Szene sagt fast alles über den Kriegsverlauf am Wochenende. Während die ukrainischen Verteidiger seit Dienstag Gebietsrückgewinne auf einer Fläche größer als das Saarland für sich reklamieren, geben auch russische Angreifer faktisch zu, weite Teile des in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn eroberten Territoriums im Gebiet Charkiw wieder verloren zu haben.

Am Samstagnachmittag versuchte sich das Verteidigungsministerium in Moskau mit einer Erklärung als Versuch der Gesichtswahrung: Es handele sich um eine „im Verlauf dreier Tage durchgeführte Operation zur Verringerung und organisierten Verlegung“ der Truppen aus der Region. Die russischen Kräfte würden auf das Gebiet der Donezker „Volksrepublik“ gebracht. Diese „Umgruppierung“ diene dem Ziel der „Spezialoperation“, den „Donbass zu befreien“ und „die Anstrengungen in der Donezker Richtung zu vergrößern“, hieß es weiter aus dem Moskauer Verteidigungsministerium.