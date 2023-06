Das bisher letzte öffentliche Lebenszeichen von General Sergej Surowikin ist ein Video, das am 24. Juni kurz nach Mitternacht auf dem Telegram-Kanal eines russischen Kriegsbloggers veröffentlicht wurde – als der bewaffnete Aufruhr der Söldner-Gruppe Wagner unter ihrem Anführer Jewgenij Prigoschin gerade begonnen hatte. In diesem Video ruft Surowikin – stellvertretender Kommandeur der russischen Besatzungstruppen in der Ukraine – die Wagner-Söldner auf, ihre Wagenkolonnen zu stoppen und in ihre Feldlager zurückzukehren, „solange es noch nicht zu spät ist“.

Seit Mittwochabend mehren sich die Berichte, Surowikin sei wegen seiner Nähe zu Prigoschin festgenommen worden. Als erster schrieb darüber in seinem Telegram-Kanal der Kriegsblogger Romanov Lite, Surowikin sei schon am 25. Juni festgenommen und in das Moskauer Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht worden. Wenig später legte die seit vorigem Jahr aus dem Exil arbeitende „Moscow Times“ auf ihrem Telegram-Kanal nach: Zwei mit dem russischen Verteidigungsministerium verbundene Quellen hätten die Festnahme Surowikins bestätigt. Dieser habe offenbar für Prigoschin Partei ergriffen, „und sie haben ihn an den Eiern geschnappt“, zitiert die „Moscow Times“ eine ihrer Quellen. Am Donnerstag schließlich berichtete auch die britische „Financial Times“ unter Berufung auf „drei mit der Angelegenheit vertraute Personen“ über die angebliche Festnahme des Generals. Allerdings schränkte das Blatt ein: Es sei unklar, ob Surowikin als Verschwörer verhaftet worden sei oder ob er nur verhört werde.

Angefeuert wurden die Mutmaßungen über Surowikins Schicksal durch eine ausweichende Äußerungen des Kremlsprechers Dmitrij Peskow. Er antwortete am Donnerstag auf die Frage russischer Journalisten, ob er die Situation mit Surowikin erklären könne: „Leider nicht.“ Auch eine Antwort auf die Fragen, wo sich Surowikin befinde und ob Präsident Wladimir Putin ihm noch vertrauen könne, verweigerte Peskow. Einen Bericht der „New York Times“, Surowikin habe nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste vor Prigoschins Aufruhr von dessen Plänen gewusst, hatte Peskow am Mittwoch als „Spekulation“ zurückgewiesen – aber nicht als „Fake“ oder „Lüge“ bezeichnet.

Widersprüchliche Berichte über Surowikins Verbleib

Die Angaben über Surowikins Verbleib in den zahlreichen Kanälen russischer Kriegsblogger, denen Verbindungen zum russischen Verteidigungsministerium oder zur Armeeführung (oder Fraktionen darin) zugeschrieben werden, sind jedoch ebenso widersprüchlich wie die Angaben dazu, ob er tatsächlich in Prigoschins Pläne eingeweiht gewesen ist. Manche behaupten, Surowikin versehe weiter seinen Dienst, andere sprechen von „prophylaktischen Maßnahmen“, die jedoch nicht zu einer Verhaftung führen würden. Andere spekulieren, Verteidigungsminister Sergej Schojgu wolle die Gelegenheit nutzen, Surowikin loszuwerden – unabhängig davon, was dieser wirklich getan habe.

Es ist kein Zufall, dass sich nun so viele Blicke auf Surowikins Schicksal richten. Prigoschin hatte ihn immer ausdrücklich ausgenommen von seinen heftigen Angriffen auf das Verteidigungsministerium und die Armeeführung, die er als korrupt und unfähig beschimpfte. Als Prigoschin dem Verteidigungsministerium im Mai vorwarf, es sei schuld an den hohen Verlusten und den langsamen Fortschritten der russischen Truppen in der Schlacht um Bachmut, nannte er Surowikin einen „ordentlichen Kerl“, der den Wagner-Kämpfern helfe.

Surowikin war von Oktober 2022 bis Januar 2023 Kommandeur aller russischen Truppen im Krieg gegen die Ukraine. Seine Ernennung wurde damals als Entgegenkommen des Kremls an jene radikalen Kriegsbefürworter gewertet, die ein noch härteres Vorgehen gegen die Ukraine forderten – Prigoschin war einer der lautesten unter ihnen. Mit Surowikins Namen waren schon lange vor dem Krieg gegen die Ukraine Berichte über zahlreiche Kriegsverbrechen verbunden.

Als junger Offizier kommandiert er während des Putsches sowjetischer Hardliner im August 1991 jene Einheit, die in Moskau drei friedliche Demonstranten tötete. Im zweiten Tschetschenienkrieg in den Nullerjahren wurden seine Einheiten von Menschenrechtlern beschuldigt, Zivilisten misshandelt und deren Häuser geplündert zu haben. Und während des Kriegs in Syrien haben unter seinem Kommando russische Einheiten Bomben auf die Zivilbevölkerung, etwa in Aleppo, abgeworfen. Die heftigsten russischen Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine wurden in seiner Zeit als Kommandeur geführt.

„Crashtest für Loyalität“

Surowikins Ruf unter radikalen russischen Kriegsbefürwortern ist dennoch zwiespältig, denn er war im Herbst auch für den Rückzug der Besatzungstruppen aus Cherson im Süden der Ukraine verantwortlich. Das spiegelt sich nun auch darin, wie seine jetzige Situation in den Telegram-Kanälen russischer Kriegsblogger bewertet wird.

Die Gerüchte über „Säuberungen“ im russischen Militär betreffen indes nicht nur Surowikin und einige weitere herausgehobene potentielle Verbündete Prigoschins. Der Militärblogger Rybar – einer der Kanäle mit den meisten Abonnenten – schreibt, der Aufruhr sei im Ministerium zum Anlass für einen „Crashtest auf Loyalität“ geworden. Unter dem Vorwurf der „Unentschiedenheit“ bei der Niederschlagung des Aufruhrs oder Sympathie für Wagner würden alte Rechnungen beglichen und allerlei „unliebsame“ Kommandeure abgesetzt. Es herrsche eine „umfassende Atmosphäre der Verdächtigungen“, die alle Fraktionen gleichermaßen erfasst habe.

Zudem machen Berichte über Strafverfahren gegen einfache Soldaten die Runde, die während des Aufruhrs Befehle verweigert haben sollen. So werde gegen Hubschrauberpiloten ermittelt, die sich geweigert hätten, auf eine Fahrzeugkolonne der Wagner-Gruppe zu schießen, weil sich dazwischen auch zivile Fahrzeuge befunden hätten.