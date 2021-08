Nawalnyj-Interview in Haft : „Man muss lernen, sich nicht provozieren zu lassen“

Der russische Regimegegner Alexej Nawalnyj berichtet der New York Times über psychische Gewalt in seiner Strafkolonie. Es ist das erste Interview, das er in Gefangenschaft führen konnte – allerdings nur schriftlich.

In seinem ersten Interview aus der Gefangenschaft, das gezwungenermaßen schriftlich geführt wurde, hat der russische Oppositionsführer Alexej Nawalnyj über „psychologische Gewalt“ in seiner Haftanstalt berichtet. Darauf sei die Strafkolonie in Pokrow hundert Kilometer östlich von Moskau spezialisiert, in der er seit dem Frühjahr trotz gegenteiliger Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte festgehalten wird, äußerte Nawalnyj gegenüber der Zeitung New York Times laut den ursprünglichen Zitaten, die Nawalnyjs Mitstreiter am Mittwochabend auf der Website Navalny.com veröffentlichten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Die Seite ist mittlerweile in Russland gesperrt und nur noch über VPN-Umweg erreichbar. Nawalnyj berichtet in dem Austausch, der laut der amerikanischen Zeitung 54 handschriftliche Seiten füllt, über Konflikte mit sogenannten Aktivisten, also Gefangenen, die mit der Gefängnisverwaltung zusammenarbeiten. Diese habe es vor allem während seines Hungerstreiks im März und April gegeben. Damit hatte Nawalnyj die Behandlung eines Rückenleidens durch zivile Ärzte erreicht.

Man werde, anders als früher, in Pokrower Haftanstalt nicht mehr geschlagen, sondern provoziert, und lasse man sich provozieren und schlage wirklich jemanden, „eröffnet die Verwaltung mit größtem Vergnügen ein neues Strafverfahren wegen des Angriffs“. Daher müsse man hauptsächlich lernen, sich nicht provozieren zu lassen, hob Nawalnyj hervor. Für ihn sei die Haft ein „exzellentes christliches Praktikum“, als Übung darin, seine Feinde zu lieben.

Foltermethode Schlafentzug sei „unerträglich“

Nawalnyj, den die Gefängnisverwaltung als „fluchtgefährdet“ eingestuft hat (seine Beschwerde dagegen lehnte die Justiz ab), berichtet auch, seine Anwesenheit in der Zelle werde im Unterschied zur ersten Zeit nachts nicht mehr jede Stunde überprüft, sondern alle zwei Stunden, zudem gebe man sich Mühe, ihn dabei nicht mehr zu wecken. Das habe seine Lebensqualität enorm verbessert, er habe aber verstanden, warum Schlafentzug eine der bei Geheimdiensten beliebtesten Foltermethoden sei: „Es bleiben keine Spuren, aber es ist unerträglich, das auszuhalten.“

Den Anschlag auf ihn mit dem verbotenen Kampfstoff Nowitschok vor einem Jahr erklärt Nawalnyj damit, dass der russische Präsident Wladimir Putin „besessen von irgendwelchen Ängsten und Ideen“ sei. Nawalnyj hob hervor, dass nach den Recherchen unter anderem der Gruppe Bellingcat Agenten des Geheimdiensts FSB begannen, ihm durch Russland zu folgen, nachdem er seine Absicht öffentlich gemacht hatte, bei der Präsidentenwahl 2018 zu kandidieren.

Nawalnyj bezeichnete Putin als „pathologischen Lügner mit Größen- und Verfolgungswahn“ und Putins Regime als „historischen Zufall“, als Wahl der „korrupten Familie“ des früheren russischen Präsidenten Boris Jelzin. Doch Putin sei „nicht ewig, weder physisch, noch politisch“. Der „Fehler“ werde früher oder später korrigiert werden, „und Russland kommt auf den europäischen Weg der Entwicklung. Einfach deshalb, weil sein Volk es will.“