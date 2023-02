Aktualisiert am

Schlechte Aussichten in Gao : Sollte die Bundeswehr in Mali bleiben?

Soldaten der Bundeswehr verlassen einen Platz im Camp Castor in Gao während des Besuchs der damaligen Verteidigungsministerin am 9. April 2022. Bild: dpa

Das Militärregierung in Bamako ist dem Russland-Block beigetreten. Das macht den Einsatz der Bundeswehr in Mali nicht einfacher. In Berlin diskutiert man die Folgen für den ohnehin wackligen Einsatz.