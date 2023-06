Wladimir Putin nimmt in Dagestans Hauptstadt Derbent ein Bad in der Menge. Bild: dpa

Wladimir Putin ist eigentlich kein Mann für große Nähe. Abstand, Kontrollen und PCR-Tests schirmen Russlands Präsidenten ab. Kommt es zu öffentlichen Begegnungen mit Arbeiterkollektiven oder vermeintlich einfachen Bürgern, werden danach unter Letzteren oftmals Gesichter entdeckt, die denen seines Sicherheitspersonals stark ähneln. Doch nach dem Aufstand des Milizenführers Jew­genij Prigoschin hat Putin mehrfach von Armee und Volk gesprochen, die geschlossen den Aufständischen widerstanden hätten, sodass diesen die Aussichtslosigkeit ihres Bestrebens klar geworden sei.

Dass diese Aussagen sich nicht mit konkreten Beobachtungen von den Ereignissen am vergangenen Samstag decken, dürfte die Dringlichkeit für den Machtapparat, entsprechende Illustrationen zu liefern, erhöht haben. So dankte Putin am Dienstag den Uniformierten vor pompöser Kulisse am Kreml.