Jewgenij Prigoschin ist in die russische Politik zurückgekehrt. Am Rande des zweiten Russland-Afrika-Gipfels in der vergangenen Woche tauchte er zwar nicht auf der offiziellen, von Staatsfernsehkameras gefilmten Bühne auf, die Präsident Wladimir Putin, dessen Gästen und Claqueuren vorbehalten bleibt. Aber er ist in der Welt der Hinterzimmer zu sehen, auf inoffiziellen Fotos, die zu Spekulationen anregen. Fast könnte es so wirken, als hätte es den kurzen Aufstand vom 24. Juni nie gegeben, den Prigoschin gegen Russlands Militärführung angezettelt hatte und so Putin herausforderte. Doch offenbar ist Prigoschin für den Kreml nicht aus Putins Afrikapolitik wegzudenken.

Ein Foto aus Sankt Petersburg zeigt den 62 Jahre alten Milizenführer neben Freddy Mapouka, einem Präsidentenmitarbeiter aus der Zentralafrikanischen Republik (ZAR). Es entstand im Hotel Trezzini Palace, das Prigoschin zugeschrieben wird. Nach dem Aufstand war das Hotel von Sicherheitskräften durchsucht worden. Nun reichten die beiden Männer dort einander vor pseudobarockem Interieur die Hände und lächelten, Mapouka im Anzug, Prigoschin im weißen Polohemd und blauen Jeans.