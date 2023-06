Russland nach dem Aufstand : Der Westen muss Kurs halten

Am Stadtrand von Sankt Petersburg wird am 24. Juni ein Werbeplakat der Wagner-Miliz entfernt. Bild: AP

Die „Risse“ in Putins Machtgefüge, von denen jetzt viele im Westen reden, sind offenkundig. Die Frage ist, wie man mit ihnen umgeht. In Europa setzte man am Montag auf die Fortsetzung des bisherigen Kurses. Die EU billigte weitere Milliarden für ihren Fonds, aus dem Waffen für die Ukraine finanziert werden, und Deutschland kündigte die dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen an.

Es bleibt also bei den Kernelementen, welche die westliche Strategie seit Kriegsbeginn bestimmen: Aufrüstung der Ukraine und Abschreckung Russlands.

Prigoschin wollte nicht aufgeben

Wenn Europa seine Ordnungsprinzipien durchsetzen und seine Sicherheit garantieren will, dann ist das weiterhin der richtige Weg. Putin ist geschwächt, aber er zeigt auch jetzt keine Bereitschaft, den Krieg zu beenden oder auch nur einzuschränken. Auch Jewgenij Prigoschin wollte ja nicht, dass Russland aufgibt, obwohl er die offizielle Begründung für den Überfall infrage stellte.

Der Aufstand seiner Wagner-Söldner zeigt aber, wie viele Schlaglöcher auf dem Weg zu jenem Verhandlungstisch lauern, für den der Westen die Ukraine stärken will. Der Druck, unter dem Putins Regime wegen der militärischen Misserfolge und der Sanktionen steht, könnte sich nicht zum letzten Mal entladen haben. Weitere Konflikte in der Führungsclique erscheinen dabei wahrscheinlicher als ein Volksaufstand, denn die russische Opposition hat keine Milizen.

In dieses Feuer will man auch in Washington kein Öl gießen, weshalb die Amerikaner der russischen Führung offenbar versichert haben, dass sie nichts mit dem Aufstand zu tun hatten. Ob Putin das glaubt, steht auf einem anderen Blatt. Das Signal ist in dieser immer noch ungeklärten Gemengelage aber vernünftig, so wie der zurückhaltende Ton des Westens insgesamt.

Instabilität in Russland ist kein Grund zum Feiern, schon allein wegen der Atomwaffen. Schuld daran ist aber nicht der Westen, nicht mal nur Prigoschin, sondern in erster Linie der Mann, der sich im Februar vergangenen Jahres so schwer verkalkuliert hat.