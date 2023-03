Aktualisiert am

Repression in Russland

Repression in Russland : Mascha malt Raketen – und muss ins Heim

Zeichnungen, wie die Mächtigen sie erwarten: Russische Kinder in Krasnogorsk malen Bilder für Soldaten Bild: AP

In Russland sollen Kinder im Unterricht patriotische Zeichnungen für die Soldaten an der Front produzieren. Ein Mädchen gibt eine Antikriegszeichnung ab. Dann rückt der Geheimdienst an.