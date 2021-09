Duma-Wahl : Ließ Putin mit E-Voting das Wahlergebnis fälschen?

Mitarbeiter einer lokalen Wahlkommission leeren am Sonntag eine Wahlurne in einem Wahllokal in Moskau. Bild: AFP

Bis Montagmittag nahmen viele Russen die sogenannte elektronische Stimmabgabe als Gewinnchance oder Quell von Kuriositäten wahr. Die Hauptstadt Moskau war eine von insgesamt sieben Regionen in Russland und auf der ukrainischen Krim, in der Wähler von Freitag bis Sonntag online an den Wahlen zur Duma, dem Unterhaus, teilnehmen konnten. Um die Moskauer dazu zu bringen, sich für das E-Voting zu registrieren, fanden Lotterien statt. Ausgerechnet Dmitrij Peskow, der Sprecher von Präsident Wladimir Putin, wurde als Gewinner von umgerechnet 117 Euro ausgemacht, die er in Supermärkten oder einem Schnellrestaurant ausgeben könne.

Für Heiterkeit sorgte auch ein vom Kreml verbreitetes Video, das zeigen soll, wie Putin, ein Internetskeptiker („Projekt der CIA“), online wählt, angeblich am vergangenen Freitag. Peskow hatte zu erklären, wie Putin, der erklärtermaßen kein Mobiltelefon hat, den zur Wahl nötigen SMS-Code erhalten habe: Der Präsident habe das Gerät eines Assistenten benutzt. Zudem fiel auf, dass Putins Armbanduhr im E-Voting-Video das Datum des 10. September anzeigte, es sich damit bei der Aufnahme wohl um eine vorgefertigte „Konserve“ handelt.

Korrektiv im Sinne des Kremls

Doch eigentlich war stets klar, dass die elektronische Stimmabgabe ein wichtiges Werkzeug im Instrumentenkasten der Machthaber für die Wahlen war. Trotz Ausschlüssen Dutzender unliebsamer Kandidaten unter diversen Vorwänden, trotz Dauerunterstützung des Staats und seiner Medien für die Kandidaten der Machtpartei Einiges Russland gab es eine Reihe von Bewerbern mit besten Aussichten, zu unbequemen Duma-Abgeordneten zu werden. So in Moskau. Doch gerade dort hat sich das E-Voting schon einmal als Korrektiv im Sinne des Kremls bewährt: Bei Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung 2019 brachten angebliche Online-Ergebnisse den Oppositionskandidaten Roman Juneman, der nach Auszählung der Stimmen in den Wahllokalen vorne lag, um den Sieg in seinem Wahlkreis.

Die unabhängigen Wahlbeobachter von Golos (Stimme) erläuterten die Gefahren des E-Votings so, dass jemand anders als der Berechtigte die Stimme abgebe, dass jemand die Stimmabgabe überwache und Druck ausübe, dass die Stimme einfach nicht richtig gezählt werde. Juneman – dem jetzt die Kandidatur zur Duma untersagt wurde – beschrieb das E-Voting als neue Form der „administrativen Ressource“ der Machthaber. Nach offiziellen Angaben betrug die Zahl der Wähler, die sich für eine Online-Stimmabgabe angemeldet hätten, allein in Moskau mehr als zwei Millionen – eine riesige Zahl. Offiziell sollen sich mehr als 96 Prozent von ihnen an der Wahl beteiligt haben.

Erst mehr als zwölf Stunden nach Schließung der Wahllokale wurden angebliche Ergebnisse des E-Votings in der Hauptstadt auf einmal in der Auszählung berücksichtigt, und auch danach rätselten selbst erfahrene Beobachter noch länger, ob und wie diese Ergebnisse auch veröffentlicht worden seien. Unter Berufung auf die Online-Wahl wurde eine ganze Reihe Moskauer Oppositionskandidaten um den bis dahin sicheren Sieg gebracht. Der Erfolg der Kandidatin der Kommunisten Anastassija Udalzowa in ihrem Wahlkreis war sogar schon unter Berufung auf Daten der Zentralen Wahlkommission (ZIK) vermeldet worden: Udalzowa habe „nach Abarbeitung von 100 Prozent der Protokolle“ klar vor ihrer Einiges-Russland-Gegnerin gelegen. Dann wendete sich das Blatt doch noch.