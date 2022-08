Verfahren gegen Rojsman : Kontaktsperre, aber kein Hausarrest

Aktualisiert am

Ein Gericht in Jekaterinburg hat am Donnerstag entgegen einem Antrag der Ermittler den früheren Bürgermeister der Stadt Jewgenij Rojsman nicht unter Hausarrest gestellt. Allerdings soll Rojsman öffentliche Orte und Veranstaltungen nicht besuchen, nicht das Internet benutzen und sich nur mit engen Verwandten und Anwälten unterhalten dürfen. Die Ermittler werfen Rojsman vor, die russischen Streitkräfte wiederholt „diskreditiert“ zu haben, ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Rojsman hatte in sozialen Netzen den Ukrainekrieg kritisiert. Vor Gericht bestritt er jede Schuld. Die Ermittler hatten gefordert, ihm nur zwischen 23:59 Uhr und Mitternacht zu gestatten, seine Wohnung zu verlassen. Dem folgte das Gericht nicht. Der Politiker ist besonders in Jekaterinburg, seiner Heimat, äußerst populär. Trotz großer Gefahren waren am Mittwoch einige Dutzend Jekaterinburger für seine Freilassung auf die Straßen gegangen.

„Solche Zeiten dauern nicht für immer“

„Am Ende wird alles gut“, sagte Rojsman nun vor Gericht. „Zweifelt nicht daran! Solche Zeiten dauern nicht für immer.“ Rojsman ist ein Unterstützer des inhaftierten Oppositionsführers Alexej Nawalnyj. Dieser wird mittlerweile in einem 240 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Straflager festgehalten, offenbar abermals in Einzelhaft.

Am Mittwoch erschien in sozialen Netzwerken eine Erklärung Nawalnyjs, derzufolge er zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit in den „Strafisolator“genommen worden sei. Man habe ihm gesagt, er habe während seiner ersten Einzelhaft von drei Tagen – die Nawalnyj Mitte August nach eigenen Angaben mit Verweis auf einen nicht bis oben hin zugeknöpften Kittel erhalten hatte – die Regeln verletzt. Nawalnyj soll nach dem Kommando „Hände auf den Rücken!“ die Hände erst nach drei Sekunden hinter den Rücken genommen haben. Dieses Mal habe er fünf Tage Isolationshaft erhalten.

Nawalnyj sitzt derzeit eine Haftstrafe von neun Jahren ab, unter anderem wegen angeblichen Betrugs. Weitere Verfahren sind anhängig, alle gelten als politisch motiviert. Mitstreiter Nawalnyjs veröffentlichten am Donnerstag eine Recherche, derzufolge Kindern des stellvertretenden russischen Verteidigungsministers Ruslan Zalikow ohne hinreichende eigene Einkünfte Immobilien im Wert von mehr als 71 Millionen Euro gehören.