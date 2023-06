Das neue Verfahren gegen Alexej Nawalnyj findet in seiner Strafkolonie statt. Journalisten und Zuschauer sind dabei unerwünscht. Selbst die Eltern des Oppositionellen werden nicht in den Gerichtssaal gelassen.

In der Strafkolonie: Journalisten können den Prozess nur per Video verfolgen. Bild: AP

In jedem neuen Strafprozess gegen Alexej Nawalnyj ist eigentlich bloß eine Frage offen: Wie viel Öffentlichkeit werden die Machthaber dieses Mal zulassen? Nach dem Verfahrensbeginn am Montag, muss man sagen: so gut wie gar keine. Dieses Mal geht es um „Extremismus“ und potentiell weitere drei Jahrzehnte Straflager für Russlands wichtigsten Oppositionellen.

Nawalnyj nutzt jeden neuen Prozess, jede Verhandlung über eine seiner zahlreichen Beschwerden gegen die Strafvollzugsbehörden, um seinen Anhängern und der Welt zu zeigen: Er lässt sich nicht brechen. Er schimpft auf Putin und dessen Krieg. Als stände er auf einem Podium vor Anhängern und nicht in kargen Zellen, aus denen die Bild- und Tonübertragung schlecht ist.

Es war kein Zufall, dass Nawalnyj just am Montag über seine Website eine neue „Wahlkampagne gegen den Krieg und gegen Putin“ ankündigte. Sie nutze neue Technologien und die Russen „gegen den Krieg einstellen“ und solle auch die Hunderttausenden in der Mobilmachung eingezogenen Männer ansprechen, „die Putins Krieg mit eigenen Augen gesehen haben“.

Nawalnyj wird ständig schikaniert

Mit wechselnden Begründungen sitzt Nawalnyj seit zweieinhalb Jahren in Haft. Präsident Wladimir Putins Sicherheitsapparat hatte ihn klar davor gewarnt, nach Russland zurückzukommen. Nawalnyj hätte zum Beispiel in Deutschland bleiben können, wo er nach der fast tödlichen Vergiftung mit dem Kampfstoff Nowitschok im August 2020 behandelt wurde. Doch für den Politiker war immer klar, dass er in seine Heimat zurückkehren wollte.

Der Preis, den Nawalnyj und seine Familie dafür zahlen, ist hoch. Sofort nach der Rückkehr im Januar 2021 wurde er am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Dorthin war der Linienflug aus Berlin mit ihm an Bord umgeleitet worden. Seine Unterstützer warteten indes an einem anderen Flughafen auf ihn.

Seit einem Jahr wird Nawalnyj nun in der „strengen“ Strafkolonie IK-6 im Dorf Melechowo fünf Autostunden östlich von Moskau festgehalten, dort ständig aus nichtigsten Anlässen in den Strafkarzer geworfen und auch sonst laut den Berichten, die über seine Anwälte bekannt werden, auf vielfältige Weise schikaniert und malträtiert.

Mitstreiter werden angeklagt

Nawalnyjs Strukturen in Russland setzten sich gegen Korruption und für faire Wahlen ein. Die Begründung, warum sie dann vor fast genau zwei Jahren von einem Gericht für „extremistisch“ erklärt wurden, ist unbekannt: Das Verfahren dazu unterlag der Geheimhaltung.

Daher wird auch nicht öffentlich, was konkret Lilija Tschanyschewa vorgeworfen wird: Im ersten „Extremismus“-Verfahren um Nawalnyjs Strukturen ist die frühere Vertreterin des Politikers in der Teilrepublik Baschkortostan vorige Woche zu siebeneinhalb Jahren Haft wegen „Extremismus“ verurteilt worden, nach einem Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Um die bekannten Auftritte Nawalnyjs zu vermeiden, haben die Machthaber für die Strafprozesse gegen ihn zusätzliche Hindernisse erdacht. Schon der Prozess um „Betrug“ und „Missachtung des Gerichts“, in dem er im März 2022 neun Jahre Haft erhielt, hatte in Nawalnyjs damaliger Strafkolonie IK-2 stattgefunden, in der etwas westlich von Melechowo gelegenen Stadt Pokrow.

Auch Eltern müssen draußen bleiben

Das neue Strafverfahren findet direkt in Nawalnyjs aktueller Strafkolonie statt. Dorthin kamen auch Journalisten. Sie wurden gründlich durchsucht, zweimal von Polizeihunden beschnüffelt. Schließlich führte man sie in einen Saal, aber nicht in den der Gerichtsverhandlung. Denn das würde den direkten Austausch mit Nawalnyj ermöglichen. In den anderen Saal wurde die Verhandlung zunächst übertragen. In einem benachbarten Raum folgten Nawalnyjs Eltern ebenfalls per Videoübertragung der Sitzung.

Auf dem Bildschirm erschienen dann Nawalnyj in Häftlingskleidung und ein weiterer Angeklagter, Daniel Cholodnyj vom Youtube-Kanal des Politikers, mit ihren Verteidigern. Soweit es die schlechte Qualität hergab, war zu hören, wie Nawalnyj forderte, seine Eltern in den Sitzungssaal zu lassen, die eigens gekommen seien. Auch sagte er dem Richter, „ihre Unabhängigkeit ist offenkundig eingeschränkt“. Die Verteidigung beantragte, Richter Andrej Suworow vom Verfahren abzuziehen, aufgrund des Vorteils der Anklage durch die Abhaltung des Prozesses in der Strafkolonie.

Suworow machte eine Pause, beließ sich dann aber im Verfahren – und schloss die Öffentlichkeit „aus Sicherheitsgründen“ aus. Das lief mangels Zuhörern im Sitzungssaal darauf hinaus, die ohnehin kaum brauchbare Übertragung für Journalisten und Eltern ganz einzustellen. Danach mussten alle Zuhörer die Strafkolonie verlassen. „Weder Scham, noch Gewissen, noch Ehre“, sagte Anatolij Nawalnyj, der Vater des Gefangenen dazu. Dann fuhr er mit seiner Frau Ljudmila davon.