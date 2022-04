„Irrsinniger Krieg“ : Russischem Oligarchen platzt der Kragen

Aktualisiert am

Oleg Tinkow nimmt 2019 in St. Petersburg an einer Veranstaltung teil. Bild: Picture Alliance

Der russische Milliardär Oleg Tinkow hat der russischen Armee vorgeworfen, „Massaker“ in der Ukraine zu verüben. Auf Instagram forderte Tinkow am Dienstag ein Ende des „irrsinnigen Krieges“ gegen das Nachbarland. „90 Prozent der Russen sind gegen diesen Krieg“, schrieb der im Ausland lebende Gründer der Tinkoff-Bank. Nur eine Minderheit unterstütze den Krieg. „Aber zehn Prozent jedes Landes sind Idioten.“

Tinkow gehört zu jenen russischen Oligarchen, die wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen belegt wurden. In seinem Post ging er nun hart mit der russischen Armee und dem Führungszirkel um Präsident Wladimir Putin ins Gericht.

„Vetternwirtschaft, Speichelleckerei und Unterwürfigkeit“

Die russischen Generäle hätten inzwischen erkannt, „dass sie eine Scheißarmee haben“, schrieb Tinkow. „Und wie sollte die Armee auch gut sein, wenn der ganze Rest des Landes beschissen ist und beschmutzt ist von Vetternwirtschaft, Speichelleckerei und Unterwürfigkeit.“ Er selbst sehe „keinen einzigen Profiteur dieses irrsinnigen Krieges“, der nur dazu führe, dass „unschuldige Menschen und Soldaten sterben“.

Auf Englisch richtete sich Tinkow an den Westen: „Bitte zeigen Sie Herrn Putin einen klaren Ausweg, mit dem er sein Gesicht wahren kann und durch den dieses Massaker gestoppt wird. Bitte seien Sie rationaler und menschenfreundlicher.“

Laut Tinkow herrscht in der russischen Elite Unmut über die Auswirkungen der westlichen Sanktionen gegen Moskau. Kreml-Beamte seien „schockiert“ angesichts der Tatsache, dass sie und ihre Kinder nicht mehr ihren Sommerurlaub am Mittelmeer verbringen könnten. „Unternehmer versuchen, das zu retten, was von ihrem Eigentum noch übrig ist“, schrieb Tinkow.

Bank distanziert sich

Die Tinkoff-Bank erklärte, sie werde die „private Meinung“ Tinkows nicht kommentieren. Der Unternehmensgründer sei kein Mitarbeiter der Bank mehr und schon lange nicht mehr in Russland gewesen. Überdies habe er „in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen“ zu tun gehabt.

Die russischen Behörden gehen massiv gegen Kritiker der Ukraine-Invasion vor. Auf Äußerungen, die von der Regierung als „Falschnachrichten“ über die Armee eingestuft werden, stehen bis zu 15 Jahre Haft.