Angriffe auf Energieversorgung : Ukrainische Führung warnt vor Stromausfällen im ganzen Land

Nach einem Angriff: Feuerwehrmänner löschen den Brand in einem Wärmekraftwerk in Kiew Bild: via REUTERS

Russland hat am Dienstag wieder mit Raketen und Drohnen Objekte der ukrainischen Energieinfrastruktur in verschiedenen Städten des Landes angegriffen. In Teilen von Kiew, Dnipro und Schytomyr waren am Morgen deshalb Strom- und Wasserversorgung ausgefallen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Bewohner der Hauptstadt auf, so sparsam wie möglich mit Strom und Wasser umzugehen. Auch in Mykolajiw im Süden der Ukraine, wo Strom- und Wasserversorgung schon seit dem Frühjahr stark beschädigt sind, wurden nach Angaben der ukrainischen Regierung Objekte der Energieinfrastruktur sowie ein Wohnhaus beschossen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach im ukrainischen Fernsehen von einer kritischen Lage: „Wir müssen uns im ganzen Land darauf vorbereiten, dass Strom, Wasser und Heizung abgeschaltet werden können.“ Zuvor hatte Selenskyj mitgeteilt, dass durch die russischen Luftangriffe seit dem 10. Oktober 30 Prozent der ukrainischen Kraftwerke zerstört worden seien. Die Angriffe am Montag voriger Woche waren die bisher größten. Danach hatte es in Kiew und anderen Städten mehrere Tage lang stundenweise geplante Stromabschaltungen gegeben.

Weiterer Gefangenenaustausch zwischen den Kriegsparteien

Schon nach dieser Angriffswelle ­hatte Energieminister Herman Halu­schtschenko davon gesprochen, dass während des Kriegs 30 Prozent der Energieinfrastruktur der Ukraine beschädigt worden seien. Unter den Begriff „Energieinfrastruktur“ fallen nicht nur Kraftwerke, sondern auch Umspannwerke, Stromleitungen und andere technische Einrichtungen.

Die ukrainischen Behörden machen meist keine genauen Angaben dazu, was getroffen wurde. Haluschtschenko hatte vorige Woche jedoch gesagt, dass Russland auf die ganze Kette der Stromversorgung ziele, um die Wiederherstellung der Versorgung zu erschweren. Die Stromausfälle haben zur Folge, dass Wasser- und Klärwerke nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können.

Mehr zum Thema 1/

Nach einem weiteren Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine am Montag dankte Präsident Selenskyj „allen, die unseren Austauschfonds auffüllen“. Je mehr russische Gefangene die Ukraine habe, „desto schneller können wir unsere Helden befreien“. Daran müssten alle ukrainischen Soldaten an der Front denken. Am Montag hatten Russland und die Ukraine je 108 Gefangene freigelassen.

Verlässliche Zahlen darüber, wie viele Soldaten beider Länder in den vergangenen acht Monaten gefangen genommen worden sind, sind nicht bekannt. Selenskyj und andere Mitglieder der ukrainischen Führung haben russische Soldaten seit Beginn der Mobilmachung in Russland am 21. September mehrmals aufgerufen, sich in Gefangenschaft zu begeben, um ihr Leben zu retten. Die Ukraine achte die in der Genfer Konvention festgelegten Rechte Kriegsgefangener.

In der südrussischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer kamen am Montagabend mindestens 15 Personen ums Leben, als ein Militärflugzeug in einem Wohngebiet abstürzte. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums war an dem Flugzeug des Typs Su-34 während eines Übungsflugs ein Triebwerk in Brand geraten. In der Stadt befindet sich ein Ausbildungszentrum der russischen Marineflieger.