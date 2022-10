Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : Raketenangriff auf Saporischschja

Bei dem Angriff auf die Gebietshauptstadt kamen drei Zivilisten in einem Wohnhaus ums Leben. Die Ukraine nimmt weiterhin Brücken über den Dnipro ins Visier.

Retter löschen die Flammen in dem beschossenen Wohnhaus in Saporischschja Bild: dpa

Bei einem Raketenangriff auf die Stadt Saporischschja sind am Donnerstag ukrainischen Medienberichten zufolge drei Menschen ums Leben gekommen. Die ukrainische Armee gab bekannt, die Stadt sei mit sieben Raketen angegriffen worden, eine davon habe ein Mietshaus getroffen. Derweil wurde die bereits schwer beschädigte Antoniwka-Brücke über den Fluss Dnipro von der Ukraine offenbar abermals mit Raketen beschossen.

Sollten sich die russischen Truppen westlich der Stadt Cherson weiter zurückziehen und die Kontrolle über den Staudamm bei Nowa Kachowka verlieren, wäre diese Brücke die letzte verbleibende feste Verbindung, mit der russische Truppen sich in russisch kontrolliertes Gebiet südöstlich des Dnipro zurückziehen könnten.

In der unlängst von der ukrainischen Armee zurückeroberten Stadt Lyman wurden unterdessen laut ukrainischen Medien Gräber mit mehr als 50 Zivilisten gefunden. „Die Russen haben Gräben ausgehoben und Personen, die sie der Kollaboration mit dem ukrainischen Militär verdächtigten, gezwungen, die Leichen der Toten für die Umbettung einzusammeln“, schrieb das ukrainische Medium „Hromadske“.

Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete derweil einen Erlass, der den „Übergang“ des Atomkraftwerks Saporischschja „in russisches Eigentum“ regeln soll. Es liegt in einem der vier Gebiete, die Russland gerade annektiert hat. Laut dem Erlass soll der russische Staat Eigentümer des Werks sein. Betreiber soll ein neues Tochterunternehmen von Rosenergoatom sein, das seinerseits zum Staatskonzern Rosatom gehört, dem Betreiber aller Atomkraftwerke in Russland. Ziel der Konstruktion ist laut einem Bericht der Zeitung „Kommersant“ die Vermeidung von Sanktionen gegen Rosatom, das stark im Exportgeschäft engagiert ist.

Derweil berichtet die „New York Times“ unter Verweis auf amerikanische Geheimdienstquellen, Teile der ukrainischen Regierung hätten den Mordanschlag genehmigt, bei dem Darja Dugina, die Tochter des russischen Ultranationalisten Alexandr Dugin, im August getötet wurde. Vertreter aus Kiew bestreiten jede Verwicklung in den Autobombenanschlag nahe Moskau. In dem Bericht heiß es weiter, amerikanische Regierungsvertreter hätten von den Plänen im Vorhinein keine Kenntnis gehabt und ukrainische Vertreter im Anschluss an das Attentat ermahnt.