Ukrainekrieg : Welche Folgen Russlands Angriffe auf die Energieversorgung haben

Ein Treibstofflager in der Region Riwne steht in Flammen. Bild: via REUTERS

Zweimal innerhalb der vorigen Woche ist in Rubischne in der Ostukraine ein Tank mit Salpetersäure nach Artilleriebeschuss explodiert. Bilder aus der Stadt zeigten, wie eine gelblich orange Wolke aufstieg und den Himmel verdunkelte. Die örtlichen Behörden riefen die Bewohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben, Türen und Fenster so gut wie möglich abzudichten und nach Möglichkeit Mund und Nase zu bedecken. Die Dämpfe von Salpetersäure können Atemwege und Schleimhäute verätzen und die Augen schwer beschädigen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Rubischne im Gebiet Luhansk ist seit Wochen schwer umkämpft. Es ist nicht auszuschließen, dass die Salpetersäuretanks zufällig getroffen wurden. Aber die Treffer fügen sich in das Bild einer russischen Kriegsführung, deren Ziel es ist, die Lage für die ukrainische Zivilbevölkerung unerträglich zu machen. Das geschieht nicht allein durch den Beschuss von Flüchtlingen wie in Kramatorsk oder Massaker wie in Butscha und anderen zeitweilig von den Invasoren besetzten Orten, sondern auch durch die Zerstörung von ziviler Infrastruktur im ganzen Land. Unter diesem abstrakt wirkenden Begriff verbergen sich sehr unterschiedliche Angriffsziele: Krankenhäuser, Düngemittellager, Lebensmittellager, Ölraffinerien, Kraftwerke, Stromleitungen, Treibstofflager. Gemeinsam ist ihnen, dass sie für das normale Funktionieren einer modernen Gesellschaft nötig sind.

Zerstörte Lager in Odessa

Besonders deutlich wird das am Beispiel der Energieversorgung, die in den vergangenen Wochen in allen Teilen der Ukraine angegriffen worden ist. Der Beschuss von Treibstofflagern hat zwar einen offensichtlichen militärischen Zweck: Er erschwert die Versorgung des ukrainischen Militärs im Osten. Zerstört wurden in den vergangenen Wochen Treibstofflager und Raffinerien vom Westen der Ukraine bei Lemberg, Luzk und Riwne über die Region Schytomyr bis nach Poltawa, Krementschuk und Dnipro im Osten – also entlang dem Weg, auf dem Diesel und Benzin zu den ukrainischen Truppen in die Regionen im Osten gelangen müssen, auf die sich Kämpfe nun konzentrieren.

Vor dem Krieg importierte die Ukraine einen großen Teil ihres Treibstoffs über den Hafen von Odessa, der nun von der russischen Marine blockiert wird. Und auch in Odessa wurden Lager und eine Raffinerie durch Beschuss zerstört. So bleibt nur noch ein praktikabler Versorgungsweg: mit Tankwagen per Bahn oder Lastwagen aus Polen. Im Westen wie in der Ukraine erwartet man, dass die Russen diese Transportwege attackieren werden.

Die Schläge gegen die Energieversorgung zielen indes nicht nur auf das Militär. „Es geht vor allem darum, die Ukraine unbewohnbar zu machen“, sagt Viktoria Wojzizka, die in einem neuen Bündnis ukrainischer Nichtregierungsorganisationen namens „Zentrum für den ukrainischen Sieg“ für Energiefragen zuständig ist; als Parlamentsabgeordnete war sie von 2014 bis 2019 Vorsitzende des Energieausschusses. Nach ihren Berechnungen waren am 1. April etwa eine Million Menschen in der Ukraine von der Stromversorgung abgeschnitten. Seither dürfte die Lage angesichts der ständigen Raketenangriffe noch schlechter geworden sein. Außerdem kontrollieren die russischen Streitkräfte seit Anfang März das Atomkraftwerk Saporischschja, in dem etwa ein Viertel des gesamten Stroms der Ukraine produziert wird.

Treibstoff ist nicht nur für das Militär zentral

Die Unsicherheit der Energieversorgung trifft die Bemühungen der ukrainischen Regierung und Gesellschaft, die Wirtschaft des Landes in den nicht von Kämpfen betroffenen Gebieten am Laufen zu halten und im ganzen Land die Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Produkten des täglichen Bedarfs zu sichern. Die unmittelbare Folge wird vermutlich sein, dass in den kommenden Monaten viele Menschen die Ukraine auch deshalb verlassen werden, weil sie keine Möglichkeit mehr haben, Geld zu verdienen, während die Versorgungslage immer schwieriger werden wird. Das wird mittelbar langfristige Folgen haben, weil ein wirtschaftlicher Wiederaufbau nach dem Ende des Krieges umso schwieriger wird, je mehr Unternehmen jetzt ihre Existenz beenden.

Mehr zum Thema 1/

Treibstoff ist nicht nur für das Militär von zentraler Bedeutung, sondern auch für die Arbeitsfähigkeit der ukrainischen Landwirtschaft. Denn nicht nur Panzer, auch Traktoren und Mähdrescher brauchen Diesel. Fehlt er, wird es im Sommer kaum möglich sein, die Ernte von den Flächen einzubringen, auf denen jetzt noch eine Aussaat möglich ist. Auch für die sachgerechte Lagerung und den Abtransport der Ernte wird Energie benötigt. Vermutlich sind die Auswirkungen auf die Landwirtschaft kein unbeabsichtigter Nebeneffekt der Attacken auf die Energieversorgung: Die russische Armee trifft sie auch direkt, indem sie Düngemittellager beschießt.

Aus einem Ort in der Westukraine meldeten die lokalen Behörden vorige Woche, durch einen Raketeneinschlag in einem Tank mit Flüssigdünger seien das Grundwasser und die Trinkwasserversorgung gefährdet. Wenn es nicht gelingt, die Energieversorgung zu sichern, drohen noch mehr solcher Nebeneffekte – schließlich benötigen auch Kläranlagen Strom. Das Ausmaß solcher ökologischer Folgen des Kriegs ist noch nicht abschätzbar. Doch wirken Treffer auf chemische Anlagen wie in Rubischne indirekt schon jetzt wie chemische Attacken auf die Zivilbevölkerung. In Rubischne haben sich die Angreifer am Samstag allerdings verschätzt: „Die Russen können nicht kämpfen“, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, einige Stunden nach dem Angriff mit einer gewissen Schadenfreude auf Facebook: „Sie haben nicht einmal die Windrichtung berechnet.“ Die Wolke mit den Salpetersäuredämpfen bewege sich in Richtung ihrer Positionen.