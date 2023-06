Das bisher letzte öffentliche Lebenszeichen von General Sergej Surowikin ist ein Video, das am 24. Juni kurz nach Mitternacht auf dem Telegram-Kanal eines russischen Kriegsbloggers veröffentlicht wurde – als der bewaffnete Aufruhr der Söldner-Gruppe Wagner unter ihrem Anführer Jewgenij Prigoschin gerade begonnen hatte. In diesem Video ruft Surowikin – stellvertretender Kommandeur der russischen Besatzungstruppen in der Ukraine – die Wagner-Söldner auf, ihre Wagenkolonnen zu stoppen und in ihre Feldlager zurückzukehren, „solange es noch nicht zu spät ist“.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Seit Mittwochabend mehren sich die Berichte, Surowikin sei wegen seiner Nähe zu Prigoschin festgenommen worden. Als erster schrieb darüber in seinem Telegram-Kanal der Kriegsblogger Romanov Lite, Surowikin sei schon am 25. Juni festgenommen und in das Moskauer Untersuchungsgefängnis Lefortowo gebracht worden. Wenig später legte die seit vorigem Jahr aus dem Exil arbeitende „Moscow Times“ auf ihrem Telegram-Kanal nach: Zwei mit dem russischen Verteidigungsministerium verbundene Quellen hätten die Festnahme Surowikins bestätigt. Dieser habe offenbar für Prigoschin Partei ergriffen, „und sie haben ihn an den Eiern geschnappt“, zitiert die „Moscow Times“ eine ihrer Quellen. Am Donnerstag schließlich berichtete auch die britische „Financial Times“ unter Berufung auf „drei mit der Angelegenheit vertraute Personen“ über die angebliche Festnahme des Generals. Allerdings schränkte das Blatt ein: Es sei unklar, ob Surowikin als Verschwörer verhaftet worden sei oder ob er nur verhört werde.