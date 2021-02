Nach der Ausweisung : Russland führt westliche Diplomaten im Fernsehen vor

Demonstration für Nawalnyj am 23. Januar in St. Petersburg Bild: dpa

Russland hat Bilder der drei am Freitag ausgewiesenen Diplomaten aus Deutschland, Polen und Schweden im Staatsfernsehen gezeigt. Das Außenministerium begründete den Schritt mit einer „Teilnahme“ der Diplomaten an „illegalen Aktionen am 23. Januar 2021“; gemeint waren die aus Behördensicht rechtswidrigen Demonstrationen für den inhaftierten Oppositionsführer Alexej Nawalnyj an jenem Tag. Betroffen von der Ausweisung sind der Leiter der Politischen Abteilung der Botschaft Deutschlands in Moskau sowie Diplomaten der Generalkonsulate Polens und Schwedens in Sankt Petersburg.

Das Staatsfernsehen behauptete, in Petersburg seien die Diplomaten zusammen mit den Demonstranten marschiert, und der deutsche Diplomat sei „unter den Demonstranten“ in Moskau gefilmt worden. Das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen legt fest, dass es unter anderem Aufgabe einer diplomatischen Mission ist, „sich mit allen rechtmäßigen Mitteln über Verhältnisse und Entwicklungen im Empfangsstaat zu unterrichten und darüber an die Regierung des Entsendestaats zu berichten“. Dazu zählt regelmäßig die Beobachtung von Demonstrationen.

Beschatter im Café

Die vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Aufnahmen zeigen nicht, dass die Diplomaten etwas gerufen oder in den Händen gehalten hätten; man sieht sie auch nicht im Gedränge, das im Zentrum des Geschehens herrschte, sondern in freiem Gang. Der schwedische Diplomat filmt an einer Stelle etwas mit dem Smartphone. Alle Diplomaten wurden offenbar mit Straßenüberwachungskameras aufgenommen, deren Gesichtserkennungssofortware eine Identifizierung ermöglicht. Die Bilder legen nahe, dass der Schwede zudem in einem Café sowie von Beschattern gefilmt wurde.

Der Vorgang spiegelt den russischen Unmut über die westliche Unterstützung für Nawalnyj, welche die Anwesenheit von Diplomaten bei Gerichtsverhandlungen umfasst. In der Angelegenheit profilieren sich verschiedene Stellen im Machtapparat mit schrillen Maßnahmen. Auf der anderen Seite gibt es laut der Regierungszeitung „Rossiskaja Gaseta“ in ganz Russland „Flashmobs zur Unterstützung des Präsidenten Russlands“. Das soll nach dem Protesten Zehntausender für Nawalnyj Rückhalt für Wladimir Putin demonstrieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Diplomaten in Russland beobachtet und vorgeführt werden; so war ein früherer Leiter der politischen Abteilung der Deutschen Botschaft in Moskau während eines Gesprächs mit einem Oppositionspolitiker in einem Moskauer Lokal mit versteckter Kamera gefilmt worden. Der Beitrag lief später im Propagandasender NTV. Dass Diplomaten auch viel mit Vertretern der anderen Seite sprechen, wird in solchen Fällen verschwiegen.

Die Ausweisung der drei Diplomaten prägte den Besuch des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Freitag in Moskau, der nur am Rande des Treffens mit Außenminister Sergej Lawrow aus einem Tweet eines Journalisten von der Ausweisung erfuhr. Auf Nachfrage wurde ihm gesagt, die Ausweisung habe erst Montag bekannt gegeben werden sollen. Kurz darauf veröffentlichte das Außenministerium aber die Mitteilung über die Ausweisung.

Borrell sowie Deutschland, Polen und Schweden haben den Schritt Russlands kritisiert; Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte aber hervorgehoben, ihre Position zum Gasprojekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland sei durch die Entwicklungen nicht beeinträchtigt. Am Samstag teilte die dem russischen Gasprom-Konzern gehörende Betreibergesellschaft zu Nord Stream 2 mit, das Verlegeschiff „Fortuna“ habe die Verlegung der Röhren in dänischen Hoheitsgewässern fortgesetzt. Die Arbeiten dort waren Ende 2019 nach amerikanischen Sanktionen gegen beteiligte Unternehmen gestoppt worden.