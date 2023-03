Mit der Festnahme des amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich durch den Geheimdienst FSB unter Spionagevorwürfen droht ein neues, düsteres Kapitel der Russlandberichterstattung westlicher Medien zu beginnen. Der laut FSB 1991 geborene Gershkovich, der für das „Wall Street Journal“ arbeitet und beim russischen Außenministerium als Korrespondent akkreditiert ist, war nach örtlichen Berichten auf Telegram am Mittwoch in der Ural-Metropole Jekaterinburg verschwunden. Es hieß, Sicherheitskräfte hätten eine Person aus einem Restaurant namens „Bukowski Grill“ mit einem Pullover über dem Kopf abgeführt.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Der Jekaterinburger Blogger Jaroslaw Schirschikow vermutete als Erster, dass es sich um Gershkovich handele. Den habe er vor zwei Wochen in der Stadt herumgeführt und ihm ein Interview gegeben. Der Korrespondent habe sich vor allem für seine Meinung über die „Wagner“-Miliz interessiert. Nach einigen Tagen sei Gershkovich nach Moskau zurückgeflogen. Nun aber sei er zurückgekommen und für Donnerstag mit ihm verabredet gewesen. Doch in der Nacht habe ihn, Schirschikow, jemand aus London angerufen, da Gershkovich die Nummer für den Fall angegeben habe, dass er sich nicht mehr melde.

Erste Inhaftierung eines ausländischen Korrespondenten in den vergangenen Jahren

Für Korrespondenten ist es gängige Praxis, sich vor Reisen in potentiell heikler Recherchemission mit der Redaktion abzustimmen und Nummern möglicher Kontakte zu hinterlegen. Schon das Thema „Wagner“-Söldner wäre ein Grund dafür. Doch will das exilrussische Newsportal „Medusa“ erfahren haben, dass Gershkovich auch in die Stadt Nischnij Tagil gefahren sei. Dort werden Panzer hergestellt. Der FSB bestätigte am Donnerstagmorgen, Gershkovich in Jekaterinburg festgenommen zu haben.

Ihm werde „Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung“ vorgeworfen. Auf deren Geheiß habe der Journalist Informationen über ein „Unternehmen des russischen militärindustriellen Komplexes“ gesammelt, „die ein Staatsgeheimnis darstellen“. Der Amerikaner sei festgenommen worden, als er „versuchte, geheime Informationen zu bekommen“. Details blieben unklar – und dürften es bleiben, weil Spionageermittlungen selbst geheim sind.

Am Donnerstagnachmittag ordnete ein Moskauer Ge­richt auf FSB-Antrag an, Gershkovich in Untersuchungshaft zu nehmen; er dürfte im dem Geheimdienst zugerechneten Le­fortowo-Gefängnis festgehalten werden. Zuschauer ließ das Gericht nicht zu, nicht einmal der Anwalt des Korrespondenten wurde zu ihm gelassen.

Mehr zum Thema 1/

Russische Journalisten sind seit einiger Zeit dem Risiko ausgesetzt, unter Staatsverratsvorwürfen – dem Äquivalent des auf Ausländer zielenden Spionagevorwurfs – verfolgt zu werden. Der frühere Rüstungsfachmann der Zeitung „Kommersant“, Iwan Safronow, wurde im vergangenen September zu 22 Jahren Haft verurteilt. Artikel, die er auf Grundlage anderer Medienberichte für einen tschechischen Journalisten und einen deutsch-russischen Politologen verfasste, um sich etwas dazuzuverdienen, wurden ihm als Staatsverrat ausgelegt.

Im Ukrainekrieg sind zudem eine Reihe neuer Straftatbestände eingeführt worden, die auf eine Militärzensur hinauslaufen. Es kam zu einem Exodus zahlreicher Journalisten aus Russland. Auch etliche Korrespondenten westlicher Medien haben das Land verlassen, arbeiten etwa aus Riga oder Berlin. Die, die geblieben sind, erhalten nur noch Visum und Akkreditierung für jeweils drei Monate, nicht mehr wie früher für ein Jahr.

Die neuen Zensurtatbestände sind bisher nicht gegen ausländische Journalisten angewandt worden. Zudem wurden zwar in den vergangenen Jahren in wenigen Fällen Korrespondenten ausgewiesen, auch vom FSB in Grenzgebieten aufgegriffen, aber inhaftiert wurde keiner.

„Auf frischer Tat ertappt“

So erscheint der Fall Gershkovich als übles Vorzeichen für alle Auslandskorrespondenten: Ihm wird mit Spionage gleich einer der schwersten Tatbestände des russischen Strafgesetzbuchs vorgeworfen, auf den im Regelfall bis zu 20 Jahre Haft stehen. Der frühere amerikanische Soldat Paul Whelan wurde unter solchen Vorwürfen 2020 zu 16 Jahren Haft verurteilt. Er hofft bisher vergebens, gegen Russen in amerikanischer Haft ausgetauscht zu werden.

Die Redaktion des „Wall Street Journal“ wies die Vorwürfe gegen ihren Reporter scharf zurück, forderte Gershkovichs Freilassung und äußerte sich „solidarisch mit Evan und seiner Familie“. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin erklärte sich, wie stets in solchen Fällen, für nicht zuständig. „Das ist eine Prärogative des FSB“, sagte Dmitrij Peskow. Er könne der Erklärung des Geheimdiensts „nichts hinzufügen“.

Dass es Peskow dann doch tat, musste man als Plazet für das Vorgehen des Geheimdienstes verstehen. „Soweit uns bekannt ist“, sei der Korrespondent „in flagranti erwischt“ worden; es handele sich „nicht um einen Verdacht“, sondern „er wurde auf frischer Tat ertappt“. Peskow wurde auch gefragt, ob andere Korrespondenten weiter in Russland arbeiten könnten. Wer akkreditiert sei und „eine normale journalistische Tätigkeit ausübt“, könne das „ohne Probleme“ tun, sagte er.

Die Sprecherin des Außenministeriums äußerte, das, womit sich Gershkovich in Jekaterinburg befasst habe, habe „mit Journalismus nichts zu tun“. Sein Fall sei „nicht der erste“, in dem Visum und Status des Korrespondenten „als Tarnung benutzt“ würden.