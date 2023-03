Aktualisiert am

Festnahmen in Russland : FSB geht gegen angebliche Unterstützer der Ukraine vor

In der fernöstlichen Region Chabarowsk meldet der russische Geheimdienst Festnahmen angeblicher Unterstützer der Ukraine. Einer Frau wird Landesverrat vorgeworfen – ihr drohen bis zu zwanzig Jahre Haft.

In Russlands fernöstlicher Region Chabarowsk hat der Geheimdienst FSB damit begonnen, Bewohner, die angeblich die ukrainische Armee unterstützt oder dies geplant hätten, unter Landesverratsvorwürfen festzunehmen. Am Montag teilte der FSB mit, eine Frau in der Regionalhauptstadt Chabarowsk festgenommen zu haben, die ukrainischen Soldaten „aus politischem Hass und Feindschaft“ gegenüber Russland Geld für Waffen, Munition und Uniformen überwiesen habe.

Der Chabarowskerin wird demnach „Staatsverrat“ vorgeworfen, ihr drohen zwölf bis zwanzig Jahre Haft. Ein Video der Festnahme zeigt, wie zwei maskierte Männer in Flecktarn eine Frau auf der Straße aufgreifen, sowie die anschließende Verlegung der Festgenommenen im Flugzeug nach Moskau.

Putin forderte die Geheimdienste zum Handeln auf

In der Region hatte der FSB schon Anfang März einen Mann festgenommen; ihm wird vorgeworfen, geplant zu haben, der Ukraine Daten über militärische Objekte der Gegend zu übermitteln, die etwa für „Sabotage-Terroranschläge“ hätten verwendet werden können. Auch in seinem Fall wurde ein Festnahmevideo verbreitet.

Kurz zuvor hatte Präsident Wladimir Putin auf einer Sitzung des Geheimdienstkollegiums in Moskau seine Agenten aufgefordert, auf „Herausforderungen“ durch „das Kiewer Regime“ und „westliche Geheimdienst“ zu „antworten“. Festnahmen wie die in der Region Chabarowsk wirken wie Erfolgsmeldungen in diesem Sinne.

Wer die beiden Personen sind, die der FSB dort abführte, ist unklar. Im Fall vom Montag stellte der Geheimdienst die Frau als „Aktivistin“ einer Unterstützerbewegung für den früheren Gouverneur der Region Sergej Furgal vor. Dieser war in einer Protestwahl ins Amt gekommen und als volksnaher Problemlöser aufgetreten, woraufhin der FSB ihn im Sommer 2020 unter Mordvorwürfen festnahm und nach Moskau verlegte.

Dort ist Furgal vor Kurzem zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Sein Fall hatte in Chabarowsk zu Massenprotesten geführt, die über Monate anhielten. Furgals Verteidiger teilten nun mit, niemand von den Unterstützeraktivisten habe die vom FSB vorgeführte Frau erkannt; die Angabe, die Festgenommene sei eine solche Aktivistin, gehöre zu einer Anschwärzungskampagne, um Furgal zu diskreditieren.