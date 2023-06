Wladimir Putin wählt drastische Worte, wenn er über seine Widersacher spricht. „Jetzt verbrennen wir alles, was sie liefern“, sagte Russlands Präsident am vergangenen Freitag auf seinem Petersburger Wirtschaftsforum über die westlichen Waffen für die Ukraine. „Dann schauen wir, was sie als Nächstes machen.“

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Ginge es nach Sergej Karaganow, reichten die konventionellen Waffen nicht aus, mit denen Russland bisher versucht, den Krieg zu seinen Gunsten zu wenden. „Die Anwendung von Nuklearwaffen kann die Menschheit vor einer globalen Katastrophe bewahren“, heißt ein Artikel des – wie Putin 70 Jahre alten – Politologen. Darin regt Karaganow einen Nuklearschlag auf einen europäischen Unterstützer Kiews an.

Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist, dass selbst die „Befreiung“ der im Herbst annektierten vier ukrainischen Gebiete ein bloßer „Minimalsieg“ wäre. Die übrige Ukraine müsse kapitulieren, dort sollten eine entmilitarisierte Pufferzone und ein „freundlicher Staat“ entstehen. Dafür müsse man „den Willen des Westens brechen“ und diesen zum „strategischen Rückzug oder gar zur Kapitulation“ zwingen.

„Waffe Gottes“

Mangels anderer Aussichten preist Karaganow Atombomben als die „Waffe Gottes“, die der Welt mittels der Angst vor dem Armageddon „ein Dreivierteljahrhundert relativen Friedens“ beschert hätten. Der Westen habe nun die Angst vor ihnen verloren; Russland müsse sie zurückbringen, die Welt von einem „westlichen Joch“ befreien, den Westen zur „Katharsis“ zwingen.

Russlands Militärdoktrin sieht eine nu­kleare Antwort auf Angriffe mit Massenvernichtungswaffen oder im Fall einer Gefährdung der Existenz des Staates vor. Karaganow fordert, diese Schwelle zu senken und „berechnend, aber rasch“ nuklear zu eskalieren. Er lobt die jüngst begonnene Stationierung taktischer Nuklearwaffen in Belarus und nennt weitere Eskalationsstufen. „Der Gegner muss wissen: Wir sind bereit, einen Warnschlag der Rache für alle gegenwärtigen und vergangenen Aggressionen zu führen, um das Abgleiten in einen globalen thermonuklearen Krieg zu verhindern.“

Die Antwort auf einen Erstschlag werde nicht schlimm sein: Angesichts des russischen Atomwaffenarsenals sei kein amerikanischer Präsident bereit, etwa – so Karaganows Beispiel – Boston für die polnische Stadt Poznan (Posen) zu opfern. China würde laut Karaganow einen russischen Atomangriff nicht öffentlich, aber „im Geiste“ gutheißen, da er die USA schwäche.

Karaganow: Gentleman und Provokateur

Putins Politik- und Medienapparat ruft ständig nach Nuklearschlägen. Adressat ist vor allem die eigene Bevölkerung, die an Russlands Unbesiegbarkeit glauben soll. Karaganow jedoch ist kein Mann für die Massen, sondern eine zentrale Gestalt in der zwischen Wissenschaft und Politikberatungen oszillierenden Gemeinschaft der russischen Außenpolitikfachleute.

Er gehörte früher zu den ständigen Teilnehmern der Konferenzen, in denen Fachleute aus Russland und dem Westen aufeinandertrafen. Stets elegant gekleidet, mit der Wahl seiner Anzüge und Krawatten ins Dandyhafte spielend, gefiel er sich in der Rolle des Gentleman-Provokateurs. Er sprach meist in einem zynisch-sarkastischen Tonfall, eine starke These war ihm stets wichtiger als eine schlüssige Argumentation.

Dabei achtete Karaganow darauf, sich innerhalb des Rahmens der Generallinie der Moskauer Politik zu bewegen. Als während der Präsidentschaft Dmitrij Medwedjews von 2008 bis 2012 „Modernisierung“ das Schlagwort der russischen Politik war, redete er dieser das Wort und trat für eine „Entstalinisierung“ Russlands ein. Als sich danach die Fronten zwischen Russland und dem Westen verhärteten, wurde er zum Hardliner. Karaganow ist ein Anzeiger dafür, welche Art von Äußerungen in der russischen Führung gerade gerne gehört werden – was nicht bedeutet, dass sie auch der tatsächlichen Politik entsprechen.

So überrascht nicht, dass Karaganow, wie längst auch Medwedjew, nach Nu­klearschlägen ruft. Dass der Artikel auffällt, hat mit dem Ort der Veröffentlichung zu tun: Karaganow schrieb den Artikel für die Zeitschrift „Profil“, alsbald erschien er aber auch auf der Website von „Russia in Global Affairs“. Dem Redaktionsbeirat dieser Zeitschrift steht Karaganow vor.

Sie beanspruchte noch in den Jahren nach der Annexion der Krim 2014, eine seriöse Publikation für ein außenpolitisches Fachpublikum zu sein. Ihr Chefredakteur Fjodor Lukjanow vertrat zwar stets loyal die Positionen der russischen Außenpolitik, analysierte aber die Politik des Westens und des eigenen Landes nüchtern und argumentierte so, dass eine sachliche Auseinandersetzung möglich war.

Versuch, den Westen einzuschüchtern?

Mancher vermutet, es gehe Karaganow jetzt darum, Putin – dessen Worte er an vielen Stellen paraphrasiert – oder wenigstens Nikolaj Patruschew zu beeinflussen, den Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, dessen wissenschaftlichem Beirat der Politologe auch angehört. Andere sehen einen neuerlichen Versuch, den Westen einzuschüchtern und von Waffenlieferungen abzubringen, drastischer und konkreter, als Putin selbst es oft unternimmt. Womöglich ist Karaganows Artikel auf der Website von „Russia in Global Affairs“ indes bloß wie seine früheren Auftritte ein Gradmesser für das intellektuelle Klima in Russland.

Mehr zum Thema 1/

Bemerkenswerte offizielle Reaktionen hat Karaganows Artikel bisher nicht gefunden. Putin bekräftigte am Freitag die Militärdoktrin: Man habe Nuklearwaffen, um Russlands Sicherheit und Staatlichkeit zu sichern. Die Verlegung taktischer russischer Nuklearwaffen nach Belarus bezeichnete Putin als „Element der Abschreckung gegen alle, die darüber nachdenken, uns eine strategische Niederlage beizubringen“.