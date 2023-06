Aktualisiert am

Ein russischer Außenpolitikfachmann fordert den nuklearen Erstschlag auf ein Ziel in Europa. Er behauptet, das sei nötig, um das Überleben der Menschheit zu retten.

Start einer russischen Interkontinentalrakete, aufgenommen am 1. März 2018. Bild: AP

Wladimir Putin wählt drastische Worte, wenn er über seine Widersacher spricht. „Jetzt verbrennen wir alles, was sie liefern“, sagte Russlands Präsident am vergangenen Freitag auf seinem Petersburger Wirtschaftsforum über die westlichen Waffen für die Ukraine. „Dann schauen wir, was sie als Nächstes machen.“

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Ginge es nach Sergej Karaganow, reichten die konventionellen Waffen nicht aus, mit denen Russland bisher versucht, den Krieg zu seinen Gunsten zu wenden. „Die Anwendung von Nuklearwaffen kann die Menschheit vor einer globalen Katastrophe bewahren“, heißt ein Artikel des – wie Putin 70 Jahre alten – Politologen. Darin regt Karaganow einen Nuklearschlag auf einen europäischen Unterstützer Kiews an.