EU-Sanktionen : Russland droht Litauen wegen Kaliningrad-Transit

Moskau wirft Litauen eine Blockade vor, weil es EU-Sanktionen verwirklicht, die den Transport von Waren in die russische Exklave Kaliningrad behindern. Der Konflikt reicht bis in die Zeit von Litauens EU-Beitritt zurück.

Güterzüge in der russischen Exklave Kaliningrad in einer Aufnahme vom 21. Juni Bild: Reuters

Am Wochenende bemühte sich Kaliningrads Gouverneur Anton Alichanow noch um eine Beruhigung der Lage: Es bestehe kein Grund zur Panik, die Region sei mit allem nötigen gut versorgt; es bestehe kein Grund, Zement oder Treibstoffe zu hamstern, dafür stehe er persönlich ein, sagte er in einer Botschaft an die Einwohner der russischen Exklave an der Ostsee. Die hatten auf die Nachricht vom Freitagabend, dass die litauische Eisenbahn mit EU-Sanktionen belegte Waren nicht mehr über litauisches Gebiet nach Kaliningrad bringt, laut Berichten aus der Region mit Panikkäufen reagiert. In einem Interview im russischen Fernsehen sagte Alichanow, die Lage sei natürlich „äußerst unangenehm“, aber keine Katastrophe: „Wir haben uns auf so etwas vorbereitet.“ Es gebe ausreichend freie Schiffe, um alles, was nötig ist, aus dem Hafen Ust-Luga bei Petersburg nach Kaliningrad zu bringen.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



In Moskau schlug man zum Wochenbeginn dann indes einen Tonfall an, der das Gegenteil von Beruhigung ist. In den staatlichen russischen Medien ist von einer „faktischen Blockade“ des Kaliningrader Gebiets durch Litauen die Rede. Präsident Putins Sprecher Dmitrij Peskow sagte am Montag, die litauische Entscheidung sei „eine Verletzung von allem“, die Lage sei „mehr als ernst“. Das Außenministerium in Moskau warf Litauen vor, es verstoße gegen völkerrechtliche Vereinbarungen, vor allem gegen die „Gemeinsame Erklärung“ der EU und Russlands über den Transit in das Kaliningrader Gebiet aus dem November 2002. Das bewerte man als „offen feindlich“. Die Sprecherin des Außenministeriums erläuterte dazu, Litauen müsse „das Wichtigste“ verstehen: Wenn Russland die Handlungen eines Landes für „feindlich“ erklärt habe, „dann geht es nicht mehr um Gespräche, nicht mehr darum irgendwelche Formeln zu finden, die die Lage beruhigen können“.

Ein mit Außenpolitik befasster Parlamentarier nach dem anderen kommentierte die Lage mit scharfen Worten, die jeweils nur knapp unterhalb der Drohung mit militärischen Maßnahmen blieben: Was Litauen getan habe sei eine „direkte Aggression“ gegen Russland, das „buchstäblich dazu genötigt ist unverzüglich zur nötigen Selbstverteidigung zu schreiten“, schrieb etwa der Senator Andrej Klimow in seinem Telegram-Kanal. Russland habe das Recht, das von Litauen geschaffene Problem des Transits in seine Exklave Kaliningrad mit „jedem beliebigen selbst gewählten Mittel zu lösen“ – das Wort „beliebigen“ ist in Versalien geschrieben.

Litauens Regierungschefin: Es gibt keine Blockade

Vermutlich wird es nicht bei Theaterdonner bleiben. Der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates Russlands, der frühere Geheimdienstchef Nikolaj Patruschew, einer der engsten Weggefährten Putins, sagte am Dienstag während eines Besuchs in Kaliningrad, die Reaktion Russlands werde gerade erarbeitet: „Ihre Folgen werden ernste negative Auswirkungen auf die Bevölkerung Litauens haben“, sagte er. Litauen rückt damit immer mehr in den Brennpunkt aggressiver Gesten Moskaus. Erst vor zwei Wochen hatte ein Duma-Abgeordneter einen Gesetzesantrag eingebracht, laut dem die Anerkennung der Unabhängigkeit Litauens widerrufen werden soll. Er begründete das unter anderem mit der Gefahr, die von Litauen für das Kaliningrader Gebiet ausgehe.