Der türkische Massengutfrachter „Tq Samsun“ verlässt am 16. Juli 2023 den Hafen von Odessa in der Südukraine. Bild: dpa

Seit drei Tagen greift Russland die Hafenstädte in der Südukraine massiv an. Auch in der Nacht zu Donnerstag gingen wieder Marschflugkörper, Drohnen und Raketen auf Mykolajiw und Odessa nieder. Durch einen Einschlag in ein Wohnhaus in Mykolajiw wurde mindestens ein Zivilist getötet und 19 weitere verletzt, darunter fünf Kinder. Wie in der vorangegangenen Nacht wurden auch Lager­häuser und die Hafeninfrastruktur be­schädigt.

Das dürfte kein Zufall sein. Denn seit dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen am Montag richtet sich Moskau gegen ukrainische Ambitionen, mithilfe der Vereinten Nationen und der Türkei weiterhin Waren über das Schwarze Meer zu exportieren. Das Abkommen hatte fast ein Jahr lang die Ausfuhr von Getreide über drei Schwarzmeerhäfen im Gebiet Odessa ermöglicht. Im zurückliegenden Jahr wurden so fast 33 Millionen Tonnen Getreide ausgeführt. Die Ukraine dringt darauf, die Ausfuhr auch ohne russische Sicherheitsgarantien fortzusetzen. So sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj: „Die Schwarzmeer-Getreideinitiative kann und sollte weitergehen – wenn ohne Russland, dann ohne Russland.“