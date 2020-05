Putin kritisiert Medien : „Sensationeller antirussischer Fake“

Präsident Putin will Russlands Corona-Maßnahmen als Erfolg präsentieren. Berichte über gestiegene Todeszahlen in ausländischen Medien werden als „Fake News“ gebrandmarkt. Pathologen müssen andere Todesursachen als Covid-19 finden.

In Erinnerung: Fotos von an Covid-19 verstorbenen Ärzten und Pflegern in Sankt Petersburg. Bild: Reuters

Seit Präsident Wladimir Putin am Montag das Ziel ausgegeben hat, die Corona-Bekämpfungsregeln in Russland nach Möglichkeit zu lockern, spurt sein Personal: Einerseits gibt es beruhigende Äußerungen ab, die regionale Lockerungen trotz regen Infektionsgeschehens rechtfertigen. Andererseits schimpft es auf Ruhestörer: westliche Medien, die Russlands außergewöhnlich niedrige Totenzahlen hinterfragt haben. Das haben viele, Zielscheiben sind indes bislang nur die „New York Times“ und die „Financial Times“.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Die beiden Zeitungen nahmen Anfang dieser Woche die Veröffentlichung der Gesamttotenzahl in Moskau für April, die rund zwanzig Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre liegt, zum Anlass für Berechnungen. Sie schlossen, dass die Corona-Sterblichkeit deutlich höher sein dürfte als offiziell angegeben. Die Differenz, so die Logik, könnte an der Pandemie liegen. Rund siebzig Prozent der Corona-Toten in Moskau und rund achtzig Prozent in den Regionen seien nicht verzeichnet worden, zitierte die „New York Times“ einen Moskauer Demographen. Die Londoner „Financial Times“ hatte neben Moskauer auch Sankt Petersburger Daten analysiert und vermutet um 72 Prozent höhere Corona-Totenzahlen.