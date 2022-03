Verhandlungen der IAEA : Russland droht Atomabkommen mit Iran zu behindern

Aktualisiert am

IAEA-Direktor Rafael Grossi und der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian am Samstag in Teheran Bild: AP

Während Iran am Samstag ein wesentliches Zugeständnis angekündigt hat, ist ein großes Hindernis für die Wiener Atomgespräche aufgetaucht. Nunmehr droht Russland die angestrebte Rückkehr zur Atomvereinbarung von 2015 zu blockieren. Außenminister Sergej Lawrow verlangte am Samstag „Garantien“, dass Russland trotz der Sanktionen, die wegen seines Überfalls auf die Ukraine verhängt wurden, mit Iran uneingeschränkt Handel treiben könne. Damit wird ein „Iran-Deal“, für den dieser Tage ein Außenministertreffen in Wien erwartet worden war, erheblich belastet.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Zuvor waren aus Teheran positive Signale gekommen, dass Iran bereit sei, Forderungen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nachzukommen. „Wir haben beschlossen, dass wir bis Juni dieses Jahres der IAEA die notwendigen Dokumente zur Verfügung stellen werden“, sagte der Chef des iranischen Atomprogramms, Mohammad Eslami, am Samstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi in Teheran. Dieser Schritt soll eine konstruktive und professionelle Zusammenarbeit Irans mit der IAEA in der Zukunft ermöglichen. Grossi wies darauf hin, dass die IAEA verpflichtet sei, offenen Fragen nachzugehen, gleich über welche Quellen die Informationen gekommen seien, die zu den Fragen führten.

Bei den offenen Fragen geht es um nukleare Rückstände, die IAEA-Inspekteure an zwei Orten in Iran festgestellt hatten, die nicht als Stätten des Atomprogramms deklariert waren. Medienberichten zufolge waren die Hinweise auf diese Orte von westlichen Geheimdiensten gekommen. Dabei scheint aber klar zu sein, dass es sich um Spuren vergangener Aktivitäten handelt, nicht etwa um Anzeichen eines gegenwärtigen heimlichen Nebenzweigs des Atomprogramms. Iran hatte diese Fragen daher als „politisiert“ zurückgewiesen.

Bei den Wiener Verhandlungen hatte Iran die Bedingung gestellt, es müsse ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen werden. Das konnten die westlichen Unterhändler schon deshalb nicht zugestehen, weil sie keine Zusagen im Namen der IAEA machen können. Grossi war nun nach Teheran gereist, um seinerseits eine Klärung herbeizuführen. Der gemeinsame Auftritt deutet darauf hin, dass beide Seiten mit dem jetzt angekündigten Verfahren einverstanden sind.

Material für zwei Bomben binnen Monatsfrist

Nun aber kam die Intervention aus Moskau. Lawrow sagte am Samstag, die Vereinbarung mit Iran stehe vor dem Abschluss. Allerdings seien „in letzter Zeit Probleme aus der Sicht der Interessen Russlands aufgetreten“. Lawrow verwies auf die „Lawine aggressiver Sanktionen, die der Westen wegen des Ukraine-Konflikts losgetreten hat“. Moskau benötige nun „schriftliche Garantien“ der Vereinigten Staaten, dass die Sanktionen Russlands Rechte im Rahmen des Atomabkommens nicht beeinträchtigen würden. Es gehe um „uneingeschränkten Handel, wirtschaftliche und investive Zusammenarbeit sowie militärisch-technische Kooperation mit dem Iran“.