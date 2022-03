Russland und Schweden : Wer die Ostsee kontrollieren will, muss Gotland kontrollieren

Schweden und Finnland wollten zeigen, wie gut sie auf den Ernstfall vorbereitet sind. Auf der schwedischen Insel Gotland trafen sich die Verteidigungsminister der beiden Länder am Mittwoch. Gemeinsam übten schwedische und finnische Kampfflugzeuge und Schiffe auf der Ostsee vor der Insel, wie man feindliche Schiffe abwehrt. Jede Übung sei auch ein sicherheitspolitisches Signal, sagte Peter Hultqvist, der schwedische Verteidigungsminister.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Ein Signal setzte an diesem Tag aber ausgerechnet das russische Militär. Vier russische Kampfflugzeuge seien in den schwedischen Luftraum östlich von Gotland eingedrungen, teilten die schwedischen Streitkräfte am Mittwochabend mit. Die schwedische Luftwaffe habe zwei ihrer Gripen-Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, sie konnten Fotos der russischen Kampfflugzeuge machen. Wann genau es zu dem Vorfall kam und wie lange es dauerte, bis die schwedischen Flugzeuge in der Luft waren, teilten die Streitkräfte nicht mit.