Milliardenschwerer Freund : Wer ist der Mann, dem angeblich „Putins Palast“ gehört?

Aktualisiert am

Er ist der „König des Staatsauftrags“. Und weil Arkadij Rotenberg so sehr vom Wohlwollen seines Jugendfreundes Wladimir Putin profitiert hat, hält er jetzt für den Präsidenten den Kopf hin. Angeblich gehört ihm „Putins Palast“.

Arkadij Rotenberg ist ein sportlicher Russe von 69 Jahren, dessen Vermögen „Forbes“ auf 2,8 Milliarden Dollar schätzt. Er tritt nur ins Rampenlicht, wenn es im Interesse seines Jugendfreundes Wladimir Putin ist.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. F.A.Z.

Wie jetzt: Staatliche und kremlnahe Medien haben Rotenberg als Eigentümer des Luxusanwesens am Schwarzen Meer vorgestellt, das der Oppositionsführer Alexej Nawalnyj dem Präsidenten zugeordnet hat. Als erster kam der Telegram-Kanal Mash am vergangenen Samstag mit einem Clip. „Jetzt wird es kein Geheimnis mehr sein. Ich bin der Nutznießer. Dort ...“ - Rotenberg blickt nach unten, sucht Worte – „war so ein recht schwieriges Objekt. Es gab viele, äh, Gläubiger, und mir ist es gelungen, Nutznießer zu werden. Das ist ein Fund, der Ort ist prächtig.“