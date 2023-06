Dmitrij Trenin war fast drei Jahrzehnte lang eine der wichtigsten Stimmen in allen Debatten, die russische und westliche Fachleute über Sicherheitspolitik und Abrüstung geführt haben. Seine Analysen und Einschätzungen wurden im Westen geschätzt und ernst genommen.

In dem zunehmend konfrontativen Klima zwischen dem Westen und Russland in den anderthalb Jahrzehnten vor dem russischen Überfall auf die Ukraine wirkte er als eine Art Übersetzer: Er übertrug die Motive, Überlegungen und oft ziemlich harschen Worte der russischen Führung in eine Sprache, die westlichen Diplomaten und Wissenschaftlern verständlich war. Zwar vertrat er durchaus imperiale Positionen, aber zugleich analysierte er die russischen Politik mit nüchterner Distanz, so dass eine sachliche Diskussion darüber möglich war.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist das Vergangenheit. Trenin unterstützt den Angriff auf das Nachbarland mit markigen Worten. Schon im Herbst vorigen Jahres sagte er in einem Interview, um die Unterstützung des Westens für die Ukraine zu beenden, müsse die amerikanische Regierung davon überzeugt werden, dass Russland zu einem nuklearen Erstschlag auf die USA bereit sei.

Ganz aus heiterem Himmel kam es also nicht, als am Dienstag auf der Website der Zeitschrift „Russia in Global Affairs“ ein Artikel Trenins erschien, in dem er die Argumentation seines Kollegen Sergej Karaganow unterstützte, der eine Woche zuvor an gleicher Stelle für nukleare Erstschläge auf Ziele in europäischen NATO-Staaten – er nannte als Beispiel die polnische Großstadt Posen – eingetreten war.

Karaganow und Trenin klagen darüber, dass im Westen die Angst vor der Atombombe geschwunden sei. Deshalb fürchte man dort Russlands Reaktion auf die Waffenlieferungen an die Ukraine nicht. Trenin forderte vor diesem Hintergrund eine Veränderung der russischen Nuklearstrategie, die den Einsatz von Atomwaffen derzeit nur zur Verteidigung bei einer Gefahr für die Existenz des russischen Staates erlaubt: „Die Möglichkeit des Einsatzes von Nuklearwaffen im jetzigen Konflikt darf nicht versteckt werden.“ Nur wenn das eine „reale, und nicht nur theoretische Perspektive“ sei, könne das den Westen stoppen.

Radikale Forderungen zweier Schwergewichte

Wie der 67 Jahre alte Trenin ist auch der 70 Jahre alte Karaganow seit Jahrzehnten eine wichtige Figur in der Gemeinschaft der außen- und sicherheitspolitischen Fachleute Russlands. Karaganow gefällt sich seit vielen Jahren in der Rolle eines Provokateurs, dem schockierte Reaktionen auf seine Äußerungen wichtiger sind als eine schlüssige Argumentation. Doch bei Trenin klingt trotz der wilden Rhetorik in jüngster Zeit noch immer seine seriöse Vergangenheit nach.

Und wenn sich zwei solche Schwergewichte innerhalb kurzer Zeit mit derart aufsehenerregenden Forderungen zu Wort melden, liegt in Russland der Verdacht nahe, dass sie dazu von jemandem Mächtigen ermuntert oder gar aufgefordert wurden. Und während die regelmäßigen wilden Phantasien über Nuklearschläge gegen den Westen in den allabendlichen Polit-Talkshows des russischen Fernsehens sich an das einheimische Publikum richten, suchen Karaganow und Trenin offensichtlich die Aufmerksamkeit ihrer alten Gesprächspartner in westlichen Thinktanks und Außenministerien. Sind ihre Artikel also eine Botschaft an den Westen?

Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht. Denn die beiden sind in Russland auf heftigen Widerspruch gestoßen. Und der kam von Männern, die gleichfalls nicht irgendwer sind und bei denen man aufgrund ihrer Positionen annehmen muss, dass sie sich nicht ohne Rückendeckung so klar positionieren würden. Als erster widersprach Karaganow bei „Russia in Global Affairs – Anfang der Woche noch vor Erscheinen des Aufsatzes von Trenin – unter der Überschrift „Ein präventiver Nuklearschlag? Nein!“ der Außenpolitikfachmann Iwan Timofejew. Timofejew ist eine Generation jünger als Trenin und Karaganow, die ihre Laufbahnen noch in sowjetischen Institutionen begonnen haben. Im März ist Timofejew zum Leiter des Russischen Rats für Internationale Angelegenheit ernannt worden. Aus dem Außenministerium hieß es dazu, Timofejew solle die regierungsnahe Denkfabrik zu einem „effektiven Instrument der Durchsetzung des erneuerten Außenpolitikkonzepts“ machen.