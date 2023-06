Dmitrij Trenin war fast drei Jahrzehnte lang eine der wichtigsten Stimmen in allen Debatten, die russische und westliche Fachleute über Sicherheitspolitik und Abrüstung geführt haben. Seine Analysen und Einschätzungen wurden im Westen geschätzt und ernst genommen.

In dem zunehmend konfrontativen Klima zwischen dem Westen und Russland in den anderthalb Jahrzehnten vor dem russischen Überfall auf die Ukraine wirkte er als eine Art Übersetzer: Er übertrug die Motive, Überlegungen und oft ziemlich harschen Worte der russischen Führung in eine Sprache, die westlichen Diplomaten und Wissenschaftlern verständlich war. Zwar vertrat er durchaus imperiale Positionen, aber zugleich analysierte er die russischen Politik mit nüchterner Distanz, so dass eine sachliche Diskussion darüber möglich war.