Hält Xi zu Putin? : Chinas Schlingerkurs in der Ukraine-Krise

China hatte am Dienstag einige Mühe, seine politischen Positionen mit den Entwicklungen in der Ukraine in Einklang zu bringen. Noch am Samstag hatte der chinesische Außenminister Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine müsse respektiert und geschützt werden. Am Dienstag vermied er es, die Anordnung des russischen Präsidenten zur Entsendung von Truppen in die Ost­ukraine zu verurteilen. Auch auf die russische Anerkennung der „Volksrepubliken Luhansk und Donezk“ als „unabhängige Staaten“ ging er nicht ein.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



In einem Telefonat mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken zeigte Wang Yi sich lediglich „beunruhigt“ über die „sich verschlechternde Lage in der Ukraine“. Zwar rief er „alle Seiten“, und damit auch Russland, dazu auf, „Zurückhaltung zu üben“. Doch zugleich bekräftigte er Chinas Unterstützung für russische Forderungen nach Sicherheitsgarantien, indem er Blinken gegenüber äußerte, „die Sicherheitsbedenken aller Länder sollten respektiert werden“.