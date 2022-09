Russlands Streitkräfte : Zu wenige wollen für Putin kämpfen

Russland braucht in seinem Krieg mehr Soldaten. Die Not ist so groß, dass sogar Sträflinge an die Front in der Ukraine kommen. Bevorzugt Mörder, heißt es.

Werden auch sie in die Ukraine geschickt? Rekruten der russischen Armee absolvieren am 17. Juni eine Zeremonie in der sibirischen Großstadt Omsk. Bild: Reuters

Vor Kurzem unterschrieb Russlands Präsident Wladimir Putin einen Erlass, der die Zahl der Soldaten seiner Streitkräfte um 137.000 erhöhen soll. Offiziell liegt sie derzeit bei exakt 1.013.628. Aber schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar sollen es in Wirklichkeit nicht so viele, sondern nur rund 900.000 gewesen sein.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Putins Erlass tritt Anfang kommenden Jahres in Kraft, seine Regierung hat Budgetmittel bereitzustellen, um die neue Sollstärke zu erreichen. Verteidigungsminister Sergej Schojgu hat gerade beteuert, er könne die Armee mit dem bestehenden Vorbereitungssystem „ganz auffüllen“. Klar ist aber nur, dass Putin im sich hinziehenden Ukrainekrieg ständig Nachschub braucht.

Einerseits wirbt das russische Verteidigungsministerium direkt um neue Zeitsoldaten. Andererseits stellen viele Regionen „Freiwilligenbataillone“ auf. Hinter dem Begriff, der an die Massenmobilisierung gegen die deutschen Angreifer im „Großen Vaterländischen Krieg“ anknüpft, steht ebenfalls, sich für sechs Monate oder ein Jahr als Soldat zu verpflichten.

Die Logik dahinter erklären beispielsweise Zettel, wie sie in Moskauer Hausfluren hängen: Wehrersatzämter „laden Bürger von 18 bis 59 Jahren ein“, sich auf Zeit zu verpflichten. Das sei „nicht einfach Arbeit“, sondern ermögliche es, „bewusst und professionell seine verfassungsmäßige Aufgabe und Pflicht zu erfüllen, das Vaterland zu schützen“.

Der Krieg in der Hauptstadt wirkt weit weg

Anders als ein Wehrpflichtiger sei der Zeitsoldat „ein freiwilliger Beschützer der Heimat“. Russische Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren haben grundsätzlich ein Jahr Wehrdienst abzuleisten, doch vermeiden dies traditionell viele mit medizinischen Attesten oder Einschreibungen an einer Hochschule.

Bei einem werktäglichen Ausflug zum zuständigen Wehrersatzamt im Westmoskauer Stadtteil Kunzewo finden sich keine Schlangen von Rekruten, nicht einmal einzelne Interessenten; immerhin erinnert ein Schild an dem Gebäude in der Partisanenstraße an dort wirkende Helden des Zweiten Weltkriegs. Jetzt werden in Moskau auf Werbetafeln an den Straßen „Helden“ mit jungen Soldatengesichtern gefeiert; wo und wie sie ihren „Ruhm“ erworben haben sollen, steht nicht dabei.

Ansonsten wirkt der Krieg in der Hauptstadt weit weg. Journalisten des Nachrichtenportals „Mediasona“ und des russischen Diensts der BBC haben anhand von Behördenmitteilungen, Medienberichten und Beiträgen in den sozialen Medien bisher 6024 in der Ukraine gefallene russische Soldaten gezählt. Die tatsächliche Gefallenenzahl wird viel höher vermutet, offiziell hat das russische Verteidigungsministerium erst zweimal, zuletzt am 25. März, eigene Gefallenenzahlen vorgelegt.

In den offen zugänglichen Quellen – deren Anzahl aber mit dem sich hinziehenden Krieg immer weiter abnimmt, vermutlich weil der Verschleierungsdruck wächst – kamen die Journalisten auf bisher 15 Gefallene aus Moskau und auf 46 Gefallene aus der zweitgrößten Stadt, Sankt Petersburg. Es entsteht ein Muster: Je reicher die Region, desto weniger Soldaten stellt sie.