Droht eine Hungersnot? : Russland blockiert UN-Hilfe über die Grenze nach Syrien

So weit hatte Russland den Poker um grenzüberschreitende Hilfe nach Syrien noch nie getrieben. Dieses Mal gab es keine Einigung in letzter Minute. Jetzt ist es den vereinten Nationen tatsächlich nicht mehr möglich, humanitäre Güter wie Lebensmittel, Medizin oder Trinkwasser über die syrisch-türkische Grenze in die Regionen des Landes zu bringen, die der Gewaltherrscher Baschar al-Assad nicht kontrolliert. Am Sonntag war eine entsprechende Genehmigung ausgelaufen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Am Freitag hatte Moskau mit seinem Veto einen von Norwegen und Irland eingebrachten Entwurf blockiert, der eine Verlängerung für sechs Monate vorsieht, und eine weitere Verlängerung um nochmals sechs Monate, sofern der UN-Sicherheitsrat nicht anders entscheide. Aber Wladimir Putin will erreichen, dass Assad mehr Kontrolle über die humanitäre Hilfe bekommt, und er hätte es außerdem gern, wenn er alle sechs Monate neue Forderungen stellen könnte. Sein Erpressungspotential sind die Leben von Millionen von Syrern, die auf Hilfe angewiesen sind. Sowohl in Assads ausgeblutetem und zerstörten Reich, als auch im Nordwesten Syriens, der von radikalen Islamisten der Gruppe „Hayat Tahrir al-Scham“ dominiert wird, herrscht große Not.

„Einem Todesurteil gleich“

Entsprechend drastisch fielen dort auch die Warnungen von Funktionären der örtlichen Verwaltung aus. Es drohe eine „unkontrollierbare Hungersnot“, hieß es. Die Gesundheitsversorgung werde zusammenbrechen. Von Hilfsorganisationen ist ähnliches zu hören. Für viele der 4,1 Millionen Syrier im Nordwesten Syriens, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, käme es einem Todesurteil gleich, sollte die UN-Hilfe ausfallen, hatte Mark Kaye von der Hilfsorganisation „International Rescue Comittee“ schon vor der Abstimmung vom Freitag gesagt. Bei etwa siebzig Prozent der Menschen dort ist nach Angaben der Organisation Care die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln unsicher.

Für kurze Zeit dürften die Vorräte noch ausreichen. Der vorerst letzte Konvoi passierte die Grenze am Freitag. Das Ringen geht also unter größerem Druck weiter – Druck für diejenigen, denen das Schicksal der notleidenden Syrer nicht gleichgültig ist. Viele der Zivilisten, die im Nordwesten des Landes ausharren, haben indes am eigenen Leib erfahren, dass Assad und seine russischen Schutzherren Hunger als Waffe einsetzen. Sie wurden aus Regionen in die Nordwestprovinz verbracht, die vom Regime mit russischer Unterstützung belagert, bombardiert und ausgehungert worden waren. Jetzt, da mit dem Grenzübergang von Bab al-Hawa auch der letzte Zugangspunkt geschlossen wurde, ist Moskaus diplomatischer Belagerungsring geschlossen. Der Auftritt des stellvertretenden russischen UN-Botschafters Dimitrij Poljanskij ließ nicht erkennen, dass Moskau zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit ist. Wenn andere Staaten den russischen Entwurf einbrächten, „warum nicht?, erklärte er. Wenn nicht, dann habe sich die Sache erledigt.

Berichte über zunehmende Provokationen

Unter Diplomaten und in Hilfsorganisationen hatte bis zuletzt die Hoffnung geherrscht, Moskau werde sein Erpressungspotential nicht vollständig aus der Hand geben wollen. Die Blockadekarte, so hieß es, könne Putin nur ein Mal spielen. Aber die Zeiten haben sich mit dem russischen Überfall auf die Ukraine geändert, und so ist es auch mit Blick auf Syrien schwerer, Kompromisse zu finden, gerade zwischen Washington uns Moskau. Das „Wall Street Journal“ berichtet, amerikanische Militärs beklagten sich über „zunehmende Provokationen“ durch die russische Luftwaffe in Gegenden, wo amerikanische Truppen operieren.

Vollständig wird die humanitäre Hilfe in den Norden Syriens nicht versiegen. Nur würden bilaterale Hilfslieferungen nur einen Bruchteil der UN-Hilfe ersetzen können, gleiches gilt für die Arbeit anderer Hilfsorganisationen. „Die gesamte humanitäre Hilfe im Nordwesten Syriens gerät ins Wanken“, erklärt IRC-Mitarbeiter Mark Kaye. Es gehe nicht nur um die Lieferungen, sondern um Koordinierungsaufgaben oder die Finanzierung von örtlichen Organisationen. Die frontüberschreitende Hilfe, also die aus den vom Assad-Regime kontrollierten Regionen kommt, ist minimal. Seit der vergangenen Erlaubnis vom Dezember brachten nach IRC-Angaben durchschnittlich etwa 800 Lastwagen im Monat im Auftrag der UN Hilfsgüter über die Grenze, genug um etwa 2,4 Millionen Menschen versorgen. In der selben Zeit machten sich aus Assads Reich fünf Konvois mit jeweils 14 Lastwagen auf den Weg – mit Hilfsgütern für Tausende, nicht Millionen.

Mehr zum Thema 1/

Und auch von der UN-Hilfe für die Bedürftigen kommt nur ein Teil an. In mehreren Studien ist festgehalten worden, dass Assad diese manipuliert und mit zunehmendem Erfolg zum eigenen Machterhalt missbraucht. Die Praxis der internationalen humanitären Hilfe ist daher schon länger in der Kritik. Die Frage nach dem Sinn würde sich für die Geber umso dringlicher stellen, sollte grenzüberschreitende Hilfe dauerhaft blockiert sein. Dann bliebe nur noch der fragwürdige Kanal über Damaskus, der in manchen Geberländern ohnehin schon Unbehagen hervorruft. Deutschland ist einer der größten Geber. Auf der jüngsten Syrien-Konferenz im Mai sagte Berlin mehr als eine Milliarde Euro zu.