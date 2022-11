Ukrainekrieg : Russland beteiligt sich wieder an Getreideabkommen mit Ukraine

Russland beteiligt sich wieder am Abkommen mit der Ukraine zum Export von Getreide. Noch von diesem Mittwoch an will Moskau die Vereinbarung befolgen.

Russland nimmt wieder am Abkommen über die Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer teil. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwochmittag mit, durch die Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei habe man von der Ukraine schriftliche Garantien erhalten, dass diese den humanitären Korridor für die Lebensmittelexporte nicht militärisch gegen Russland nutzen werde. Den Ausstieg aus dem Abkommen am Samstag hatte Russland mit einem Drohnenangriff auf den Militärhafen in Sewastopol auf der besetzten Halbinsel Krim begründet, bei dem vermutlich drei russische Kriegsschiffe schwer beschädigt worden sind.

Reinhard Veser Redakteur in der Politik.



Der Rückkehr Russlands zur sogenannten Schwarzmeer-Initiative war am Dienstagabend ein Telefonat des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorausgegangen. Nach Angaben des Kremls wiederholte Putin in diesem Gespräch die zuvor von Verteidigungs- und Außenministerium in Moskau erhobenen Vorwurf, die Ukraine habe den humanitären Korridor zur Deckung für den Angriff auf den Hafen Sewastopol benutzt; dabei seien Schiffe beschädigt worden, die zur Sicherung der Getreidetransporte eingesetzt worden seien. Am Montag hatte Putins Sprecher gesagt, Russland könne die Sicherheit der im Abkommen festgelegten Routen nun nicht mehr garantieren – das war weithin als Drohung verstanden worden, da Gefahr für die aus ukrainischen Häfen auslaufenden Frachtschiffe nur von militärischen Aktivitäten Russlands ausgeht.

Trotz der russischen Drohungen waren nach UN-Angaben in den vergangenen Tagen mit Weizen, Mais und Sonnenblumenmehl beladene Frachter aus ukrainischen Häfen ausgelaufen; vier Schiffe haben zudem Kurs auf ukrainische Häfen genommen. Die Fahrten der Schiffe seien von den Delegationen der Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine im Gemeinsamen Koordinationszentrum (JCC) vereinbart worden, ihre Fracht sei von JCC-Teams inspiziert worden. Die Ergebnisse seien der russischen Delegation mitgeteilt worden. Nach ukrainischen Angaben waren seit dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen jedoch weit weniger Schiffe aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen Odessa, Tschornomorsk und Juschne auslaufen als geplant.

Die Vereinigten Staaten und die EU hatten Russland zu einer Rückkehr zum Getreideabkommen aufgerufen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte sich nach der Aussetzung der russischen Teilnahme „tief besorgt“ geäußert und die Kriegsparteien aufgerufen, alles zu unterlassen, was das Getreideabkommen gefährden könne. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die am 22. Juli unterzeichnete Vereinbarung dazu beigetragen, dass Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten gesunken sind. Dadurch sei das Abrutschen von etwa 100 Millionen Menschen in extreme Armut verhindert worden.

Die Getreidepreise waren nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar rasant gestiegen, weil sowohl die Ukraine als auch Russland zu den größten Produzenten von Weizen, Mais und Sonnenblumen in der Welt gehören. Die russische Marine hatte die ukrainischen Schwarzmeerhäfen blockiert; zudem hatte die Ukraine aus Furcht vor russischen Landungsoperationen Seeminen ausgelegt. Deshalb konnte nur ein Bruchteil der noch in der Ukraine lagernden Vorjahresernte auf dem Landweg die Märkte erreichen. Das Abkommen sieht vor, dass die Bewegungen der Frachtschiffe im Gemeinsamen Koordinationszentrum JCC in Istanbul abgestimmt werden. Die Ukraine erhält Sicherheitsgarantien; Inspektionen der Schiffe durch Teams des JCC sollen sicherstellen, dass auf diesem Weg keine Waffen in die Ukraine gelangen.

Ob das zunächst für 120 Tage geltende Abkommen über den 19. November hinaus gelten wird, ist auch nach der Rückkehr Russlands unklar. Der russische Präsident Wladimir Putin hat es seit Anfang September mehrmals öffentlich in Frage gestellt. Zum einen behauptet er, das aus der Ukraine ausgeführte Getreide komme in Wirklichkeit nicht den in Not geratenen Ländern in Afrika und Asien, sondern reichen Europäern zugute.

Zum anderen klagt er darüber, dass russische Getreide- und Düngerexporte auf den Weltmarkt behindert würden. Beide sind zwar von den Sanktionen der EU und der Vereinigten Staaten ausgenommen, doch scheint es Schwierigkeiten etwa mit der Versicherung russischer Frachtschiffe zu geben. Hinzu kommt, dass nach den Recherchen ukrainischer und amerikanischer Medien ein bedeutender Teil des Getreides, das Russland ausführen möchte, in den russisch besetzten Gebieten im Süden der Ukraine gestohlen wurden.