Krieg in der Ukraine : IAEA fürchtet irrtümliche Treffer auf ein Kernkraftwerk

Nach der Dringlichkeitssitzung: IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Mittwoch in Wien Bild: AP

Russland hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darüber in Kenntnis gesetzt, dass es das Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja im Südosten der Ukraine besetzt habe. Das gab IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi am Mittwoch nach einer Dringlichkeitssitzung des Gouverneursrats der Agentur in Wien bekannt. Die russischen Truppen kontrollieren Grossis Angaben zufolge „die Umgebung und die Stätte“, nicht aber den Betrieb der Anlage.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Der Gouverneursrat, in dem die wichtigsten IAEA-Mitgliedstaaten vertreten sind, beriet über eine von Kanada und Polen eingebrachte Resolution, in der die russischen Angriffe in der Nähe von Kernkraftwerken verurteilt werden. Der russische Vertreter hatte schon vorab die Bedeutung heruntergespielt: Es handle sich nicht um den UN-Sicherheitsrat.

Die sechs Reaktoren von Saporischschja am Dnjepr, etwa 60 Kilometer von der gleichnamigen, zeitweise heftig umkämpften Großstadt entfernt, sind das größte Kernkraftwerk der Ukraine und – nach ihrer Energieleistung – in Europa. Grossi zufolge werden sie weiterhin von ihrem Stammpersonal betrieben. Die staatliche ukrainische Betreibergesellschaft Energoatom habe die IAEA um Unterstützung gebeten, unter anderem durch Errichtung einer Sicherheitszone von 30 Kilometern um die vier ukrainischen Kernkraftwerke mit insgesamt 15 Reaktoren.

Grossi sagte, er sei mit der Ukraine „und natürlich auch Russland“ im Gespräch, wie die Sicherheit der Atomanlagen unterstützt werden könne. Themen seien unter anderen die physische Sicherheit der Anlagen, die Sicherheit des Betriebs und des Personals, die zuverlässige Versorgung mit Elektrizität und Kommunikation. Jedoch habe die IAEA nicht die Macht, eine Sicherheitszone durchzusetzen.

Grossi bekräftigte seine „ernsthafte Besorgnis“ wegen der „beispiellosen und sehr komplexen“ Situation. Es sei das erste Mal, dass ein militärischer Konflikt inmitten eines Landes mit groß ausgebautem Atomenergieprogramm ausgetragen werde. Die russische Seite habe ihm versichert, dass sie Atomanlagen nicht angreifen werde. Gleichwohl, sagte Grossi, bestehe jederzeit die Gefahr von irrtümlichen oder versehentlichen Treffern etwa bei Artillerieeinsätzen oder durch fehlgeleitete Raketen.

Die IAEA veröffentlichte einen Aufruf, die russischen Kräfte sollten es der Belegschaft der Kraftwerke ermöglichen, ihre Entscheidungen „ohne jeden Druck“ zu treffen. Gefechtssituationen, die zu einem Atomzwischenfall führen könnten, sollten dringend vermieden werden. Jeglicher Angriff wäre ein Bruch internationalen Rechts.