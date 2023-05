Was genau im westrussischen Belgoroder Gebiet vor sich ging, blieb am Dienstag weitgehend unklar. Seit Montagabend lief dort eine „Antiterroroperation“ gegen einen Angriff, der am Morgen desselben Tages begonnen hatte. Weitere Einschränkungen dünnten den ohnedies kargen Nachrichtenfluss zusätzlich aus. Laut dem Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, richtete sich die Operation gegen eine „Gruppe von Saboteuren“ der ukrainischen Streitkräfte; gegen Abend erklärte er sie für beendet. Nach Angaben aus Kiew dagegen waren in der Gegend „oppositionell gesinnte Bürger Russlands“ aktiv.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS.

Zwei an der Seite der Ukrainer kämpfende Gruppen, die „Legion ‚Freiheit Russlands‘“ und das „Russische Freiwilligenkorps“, sollen sich demnach zusammengetan haben. „Wir sind ebensolche Russen wie ihr“, sagte ein Mann mit Sturmgewehr in einem am Montag veröffentlichten Clip der „Legion“ und gab Ziele der Aktion im Belgoroder Gebiet aus: „Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden aufwachsen und freie Menschen sind, dass sie reisen und studieren können und einfach in einem freien Land glücklich sein können.“ Doch das sei unmöglich in Präsident Wladimir Putins Russland. Letzteres „wird frei sein“, schloss der Mann unter Verwendung einer unter russischen Oppositionellen verbreiteten Formel.

Neun Orte sollen beschossen worden sein

Wie viele Mitglieder die im März 2022 gegründete „Legion“ hat, ist unklar; im vergangenen März ist sie in Russland zu einer „Terrororganisation“ erklärt worden. Das „Russische Freiwilligenkorps“ hatte Anfang März mit einem Angriff im Gebiet Brjansk Aufsehen erregt; damals wurden nach offiziellen Angaben zwei Personen getötet und drei weitere verletzt. Der ukrainische Militärgeheimdienst nannte am Montag beschränktere Ziele der Aktion in Belgorod, die ausschließlich von Russen ausgeführt werde: Sie solle einen „Sicherheitsstreifen zum Schutz ukrainischer Zivilisten“ schaffen.

Der Belgoroder Gouverneur nannte nun auf Telegram die Namen von neun Orten, die mit Mörsern und Artillerie beschossen und auch mit Drohnen angegriffen worden seien. Sie liegen in der Gegend um die grenznahe Kleinstadt Grajworon mit gut 6000 Einwohnern. Die Bewohner seien „faktisch umgesiedelt“ worden, sagte Gladkow. Zwölf Zivilisten seien verletzt, 29 Häuser und drei Autos beschädigt worden. 14 Ortschaften fehle der Strom. Die „Säuberung“ der Gegend von den Folgen des Angriffs gehe weiter. Früher am Dienstagmorgen hatte der Gouverneur geäußert, es sei für die Bewohner der Gegend zu früh, in ihre Häuser zurückzukehren. Im Verlauf der Evakuierung sei eine 1941 geborene Frau gestorben.

Putins Sprecher Dmitrij Peskow hatte am Montag geäußert, die „Saboteure“ würden „aus russischem Gebiet hinausgedrängt und vernichtet“. Dazu habe Russland ausreichend Kräfte vor Ort. Am Dienstag war er bestrebt, das Geschehen einerseits als einen ausschließlich ukrainischen Angriff darzustellen, also ohne russische Komponente; womöglich, weil Letztere Putins Diktum von einer „Konsolidierung“ der russischen Gesellschaft widerspräche. Auf eine Frage nach „ethnisch russischen“ Angreifern sagte Peskow: „Das sind ukrainische Kämpfer aus der Ukraine.“ In dem Land „leben sehr viele ethnische Russen, aber trotzdem sind sie ukrainische Kämpfer“. Diese „setzen ihre Tätigkeit gegen unser Land fort“, sagte Peskow und drückte seine „tiefe Besorgnis“ aus.