„Asowstal“-Kämpfer : Russland bereitet Schauprozesse vor

Am Dienstag war es ein Vierteljahr her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin seine „Spezialoperation“ gegen die Ukraine anordnete. Alles sollte schnell gehen, Kiew binnen Tagen fallen. Es kam anders, und laut dem exilrussischen Nachrichtenportal „Medusa“ ist im Machtapparat kaum jemand mehr mit dem Gang der Dinge zufrieden. Dort entwickelte sich demnach die Stimmung von Grausen angesichts der harten Sanktionen zu Beginn des Krieges Anfang März zu einer „patriotischen Aufwallung“ und Optimismus im April nun zurück zu überwiegendem Pessimismus.

Im Kreml wisse man weiter nicht, wie man den Krieg beenden und zugleich Putins „Rating bewahren“ könne, schrieb das – in Russland nur noch über VPN-Umweg oder Telegram aufrufbare – Nachrichtenportal unter Berufung auf anonyme Quellen aus dem Umfeld von Präsidialverwaltung und Regierung. „Fast niemand“ sei mit Putin zufrieden: Geschäftsleuten und Regierung missfalle, dass der Präsident nicht das Ausmaß der Sanktionen und die Folgen für die Wirtschaft bedacht habe sowie keine echten Schritte zu einem Frieden unternehme.

Die kriegslüsternen „Falken“ seien unzufrieden, dass die „Spezialoperation“ schleppend verlaufe und nicht entschieden vorangetrieben werde. Der Kreml sei weiter nicht bereit zu einer Generalmobilmachung, weil die meisten Russen zwar die „Spezialoperation“ unterstützten, aber nicht selbst kämpfen oder ihre Verwandten an die Front schicken wollten.

Interne Kritik an Putin

„Medusas“ Quellen hoben sogar hervor, dass immer häufiger über eine „Zukunft nach Putin“ gesprochen werde, laut einem Gesprächspartner „nicht in dem Sinne, dass man Putin direkt stürzen und eine Verschwörung vorbereiten würde. Aber es gibt das Verständnis oder den Wunsch, dass er in einer recht überschaubaren Perspektive den Staat nicht länger lenkt.“ Ein weiterer Gesprächspartner wird mit den Worten zitiert, im Kreml werde hinter vorgehaltener Hand über mögliche Nachfolger gesprochen. Putin lässt solche Fragen stets ins Leere laufen und hat sich vor zwei Jahren die Option geben lassen, bis 2036 Präsident zu bleiben.

Unter den möglichen Nachfolgern sei Sergej Kirijenko, der Erste Stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, der für den Donbass zuständig sein soll und jüngst die besetzten Gebiete bereiste. Kirijenko und auch Viktor Solotow, der Leiter der Nationalgarde, seien mittlerweile im „engen Kreis“ um Putin, in dem nun „diejenigen sind, die an der Operation teilnehmen“, so eine Quelle des Nachrichtenportals: „Diese Leute können die ‚rote Linie‘ überschreiten, also mit einem Anruf den Präsidenten aufwecken.“ Weil aber alle verständen, so „Medusas“ Quellen weiter, dass Putin sich nur vom Präsidentenamt zurückziehe, wenn sich sein Gesundheitszustand ernstlich verschlechtere (entsprechende Mutmaßungen gibt es), zeige sich die Unzufriedenheit der Staatsdiener nur in deren Gesprächen untereinander; die Arbeit verlaufe weiter wie üblich.

Dazu gehört in Ermangelung anderer großer Erfolge, die Eroberung von Mariupol propagandistisch auszukosten. Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass es ein „Tribunal“ mit Schauprozessen gegen die dort gemachten Gefangenen geben soll, die pauschal als „Nationalisten“ und „Nazis“ diffamiert werden. Im Staatssender „Perwij Kanal“ sagte ein Moderator jüngst zu Bildern der sich in Gefangenschaft begebenden Kämpfer von dem Gelände des zuletzt noch von ukrainischen Kräften gehaltenen Stahlwerks „Asowstal“, die gesamte Ukraine sei „ein genauso jämmerliches Geschöpf“, ja ein „Fake“.

Derselbe Sender führte Gefangene, die angeblich in der prorussischen „Donezker Volksrepublik“ medizinisch behandelt werden, in Verstoß gegen das Kriegsvölkerrecht auf dem Krankenlager mit Namen und klar erkenntlichen Gesichtern vor und nötigte ihnen Aussagen ab, auf denen sich die Männer selbst bezichtigen. Gegen sie ermitteln Putins Strafermittler, und die Duma, das Unterhaus, fordert, „Nazis“ von einem Austausch, wie ihn die Ukraine für „Asowstal“-Gefangene erhofft, auszunehmen.

Russische Propaganda fordert „Entnazifizierung“

Auch Äußerungen des (als „Falke“ bekannten) Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrats verheißen Härte: „Wir müssen den Nazismus zu 100 Prozent ausmerzen“, sagte Nikolaj Patruschew in einem Interview, „sonst erhebt er in einigen Jahren sein Haupt in noch monströserer Form.“ Patruschew verglich die „Entnazifizierung“ der Ukraine – ein von Putin beim Überfall ausgegebenes Ziel – mit der Entnazifizierung NS-Deutschlands. „Unser Land hat solche Ziele 1945 aufgestellt, die gleichen Ziele stellen wir jetzt auf, wenn wir die Ukraine von Neonazismus befreien.“ Auch nach der sich in die Länge ziehenden „Spezialoperation“ wurde Patruschew gefragt. „Wir jagen keinen Fristen hinterher“, sagte er.

Alle Gefangenen von „Asowstal“ würden auf dem Gebiet der „Donezker Volksrepublik“ gehalten, sagte deren „Oberhaupt“, Denis Puschilin, am Montag und fügte hinzu, ein „internationales Tribunal“ werde auf dem Gebiet der „Republik“ geplant. Puschilin hat die Zahl der Gefangenen auf 2439 beziffert; unter ihnen seien 78 Frauen und eine noch zu klärende Zahl „ausländischer Söldner“. Die Nachrichtenagentur Interfax zitierte eine „Quelle, die mit dem Gang der Vorbereitung des Tribunals vertraut ist“, mit der Aussage, dessen „erste Etappe“ solle in Mariupol stattfinden, spätere Etappen an anderen Orten.

Der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko unterstützte die Idee eines Tribunals als „wahrscheinlich notwendig“. Putins Sprecher, Dmitrij Peskow, verweist auf Fragen nach einem Austausch der Gefangenen an das Verteidigungsministerium; allerdings hat Peskow die Möglichkeit eines Austausch der „Asowstal“-Gefangenen gegen den in der Ukraine inhaftierten prorussischen Akteur und Putin-Weggefährten Viktor Medwedtschuk ausgeschlossen, über den in der Ukraine spekuliert wird. „Medwedtschuk ist Bürger der Ukraine, er hat keine Verbindung zu Russland, und er ist kein Militär“, sagte Peskow.