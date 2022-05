Historischer Erzfeind : Russland, der bedrohliche Nachbar der Türkei

Selbst wenn die Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan eine Männerfreundschaft pflegen (oder gepflegt haben): An der Wahrnehmung Russlands als des historischen Erzfeinds hat sich in der Türkei nie grundlegend etwas verändert. Gerade in der Gegenwart ist die Türkei von Russland an drei Seiten umgeben und bedroht:

Rainer Hermann Redakteur in der Politik.

Seit der Annexion der Krim ist das Schwarze Meer zunehmend zu einem russischen Meer geworden, zudem stehen im Osten russische Truppen im Kaukasus und im Süden in Syrien.

Putin lässt die Türkei spüren, wer der Stärkere ist

Der Herrscher im Kreml lässt die Türkei spüren, welche der beiden Nationen die mächtigere ist und wer am stärkeren Hebel sitzt. In Syrien kann Putin einen Angriff auf die von der Türkei beschützte Rebellenprovinz Idlib und damit einen Ansturm von bis zu drei Millionen Flüchtlingen auf die Türkei auslösen.