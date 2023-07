Mit kostenlosen Getreidelieferungen hat Russlands Präsident Wladimir Putin die afrikanischen Staats- und Regierungschefs auf dem zweiten Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg umworben. Sechs afrikanische Staaten mit engen Beziehungen zu Moskau sollen jeweils zwischen 25.000 und 50.000 Tonnen erhalten. Dabei handelt es sich um Simbabwe, Mali, Burkina Faso, Somalia, Eritrea und die Zentralafrikanische Republik. Die Lieferung von Getreide war eines der wichtigsten Themen auf dem Gipfel, nachdem Russland Mitte Juli das Abkommen über ukrainische Getreidetransporte über das Schwarze Meer hatte auslaufen lassen. Das sorgte bei einigen afrikanischen Staaten für großen Unmut.

Der Krieg in der Ukraine war auch jenseits der Getreidelieferungen Thema. Die aus Südafrika angereiste Delegation nutzte den Gipfel, um die von sieben afrikanischen Regierungen gestartete Friedensmission voranzutreiben. Präsident Cyril Ramaphosa äußerte die Hoffnung, dass „konstruktives Engagement und Verhandlungen“ zu einem Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine führen könnten. Putin sagte am Freitag, er prüfe die Vorschläge. „Früher hatten ausschließlich Länder mit sogenannten entwickelten Demokratien ein Monopol auf jegliche Vermittlungsmissionen“, sagte er. „Nun ist auch Afrika bereit, bei der Lösung von Problemen zu helfen, die außerhalb seiner primären Interessen zu liegen scheinen.“

Putin will afrikanische Staaten stabilisieren

Die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor betonte zudem, es habe bereits einige Vereinbarungen gegeben, insbesondere im Bereich der „digitalen Innovation, der Zusammenarbeit in der Weltraumwissenschaft und der Stärkung der Kontakte“. In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen pries sie die „sehr wichtigen“ Beziehungen zu Russland. „Wir haben deutlich gemacht, dass Russland ein Freund ist, und wir haben seit vielen, vielen Jahren eine kooperative Partnerschaft.“

Pandor äußerte sich besorgt über die Vereinten Nationen. „Von Zeit zu Zeit wurden die Vereinten Nationen für politische Zwecke benutzt. Die einen haben sie zu einer Waffe gegen die anderen gemacht. Dem müssen wir ein Ende setzen.“ Am Samstag soll Ramaphosa Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen führen. Es ist das erste Treffen seit der Mitteilung, dass Putin nicht zum BRICS-Gipfeltreffen im August in Johannesburg anreisen, sondern virtuell daran teilnehmen werde.

Für Gesprächsstoff sorgte in Sankt Petersburg das Geschenk eines Hubschraubers an Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa. Putin wies am Freitag darauf hin, dass die Situation in vielen Regionen Afrikas instabil sei. Russland biete Hilfe bei der Bekämpfung dieser Bedrohungen an. „Wir sind an einer engen Zusammenarbeit zwischen den Ordnungskräften, Sicherheitsstrukturen und Spezialeinheiten der Russischen Föderation und den afrikanischen Ländern interessiert“, sagte Putin.

Russland habe bereits mit mehr als 40 afrikanischen Staaten Militärabkommen geschlossen. Zudem erhielten sie ein breites Spektrum an Waffen und Technik, sagte Putin. „Ein Teil dieser Lieferungen läuft auf einer unentgeltlichen Grundlage mit dem Ziel einer Stärkung der Sicherheit und der Souveränität der Staaten.“

Afrika hält sich zurück

Die Reaktionen auf das Gipfeltreffen auf dem Kontinent sind bisher zurückhaltend. Einige Kommentatoren erinnerten daran, dass die kostenlosen Getreidelieferungen an sechs Staaten nicht das Hauptproblem afrikanischer Staaten lösten, den abermaligen Anstieg der Getreidepreise auf dem Weltmarkt. Der prominente simbabwische Journalist Hopewell Chin’ono schrieb in den sozialen Medien, Russland hätte Simbabwe lieber Röntgengeräte und Maschinen für die Strahlentherapie gegen Krebs schenken sollen statt eines Hubschraubers. „Das ist so, als ob man zu einem reichen Freund geht und er einem eine teure Flasche Whisky schenkt, wenn die Kinder mit leerem Magen ins Bett gehen.“

17 Staatschefs waren nach Sankt Petersburg gereist, weniger als halb so viele wie noch zum ersten Russland-Afrika-Gipfel 2019 in Sotschi. Die Präsidenten wichtiger Staaten wie Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo und Kenia hatten ihre Teilnahme abgesagt. Vor vier Jahren hatte der Kreml den Abschluss von Verträgen in einer Höhe von 12,5 Milliarden Dollar angekündigt, wobei es sich vor allem um Absichtserklärungen handelte. Einige bezogen sich auf schon existierende Abkommen im militärisch-technischen Bereich. Das wohl größte zivile Projekt, das seitdem angegangen wurde, ist der Bau eines Kernkraftwerks in Ägypten.