Oppositioneller in Haft : Russische Ärzte fordern Ende der Misshandlung Nawalnyjs

Russische Ärzte fordern ein Ende der Misshandlungen Alexej Nawalnyjs. Ein am Dienstag veröffentlichter Appell ruft Präsident Putin dazu auf, Nawalnyjs Strafisolationshaft zu beenden und eine angemessene medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Am Montag war bekannt geworden, dass Nawalnyj im Straflager von Melechowo fünf Autostunden östlich von Moskau schon zum zehnten Mal in den Karzer gesteckt worden ist, am 31. Dezember auf die Maximaldauer von 15 Tagen. Die Begründung, hieß es in sozialen Medien Nawalnyjs, sei, dass er sich um 5.24 Uhr gewaschen habe und nicht wie vorgeschrieben um sechs Uhr morgens.

Zudem berichtete Nawalnyj, dass ein Zellengenosse aus dem Karzer auf die mit Grippekranken gefüllte Krankenstation und zurück verlegt werde, gleichsam als „biologische Waffe“. Dazu berichtete ein Anwalt, die „Waffe“ habe „leider funktioniert“, Nawalnyj leide an Fieber, Schüttelfrost und Husten. „Wir versuchen ihm Medikamente zu übergeben.“

Die Ärzte schrieben in ihrem Appell auf Facebook (das in Russland nur über VPN-Umweg aufzurufen ist), sie könnten nicht „ruhig zusehen“, wie Nawalnyjs „Gesundheit bewusst geschädigt wird“. Bis Dienstagnachmittag waren unter den Aufruf schon 170 Namen gesetzt worden. Im Frühjahr 2021 hatte Druck unter anderem von Ärzten bewirkt, dass Russlands prominentester politischer Gefangener wegen eines Rückenleidens behandelt wurde.