Moskau will Jewish Agency in Russland verbieten

Auflösungsantrag gestellt : Moskau will Jewish Agency in Russland verbieten

Mit einem von der Jewish Agency organisierten Sepzialflug kommen jüdische Auswanderer in Israel an. Bild: Reuters

Jair Lapid machte umgehend deutlich, wie ernst Israel die Angelegenheit nimmt. Der Ministerpräsident traf sich mit Vertretern des Außenministeriums sowie des Nationalen Sicherheitsrats, um über Russlands Vorgehen gegen die Jewish Agency zu beraten. Stunden zuvor war bekanntgeworden, dass das Justizministerium in Moskau einen Auflösungsantrag gegen den russischen Ableger der Organisation gestellt hat, die Juden bei der Auswanderung nach Israel unterstützt.

„Die jüdische Gemeinschaft in Russland ist tief mit Israel verbunden“, sagte Lapid am Donnerstagabend, und die Jewish Agency führe in diesem Zusammenhang wichtige Aktivitäten durch. Eine Regierungsdelegation soll nun nach Moskau reisen, um darüber zu verhandeln, dass dies so bleibt.

Fachleute schätzen das jedoch als wenig aussichtsreich ein. Der russische Verbotsantrag sehe nach einem „gut orchestrierten“ Schritt aus, sagt die israelische Russland-Expertin Xenja Swetlowa, die für die amerikanische Denkfabrik Atlantic Council tätig ist. Auch der Zeitpunkt sei alles andere als zufällig, glaubt sie: nur wenige Wochen nachdem Jair Lapid das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hat. „Das ist eine Botschaft an Lapid.“ Moskau sei unzufrieden mit der Haltung des neuen Ministerpräsidenten zum Krieg in der Ukraine.

Israel liefert der Ukraine keine Waffen

Erst am Mittwoch hatte ein israelischer Fernsehsender über angebliche Äußerungen des russischen Botschafters berichtet. Anatolij Wiktorow sagte demnach in nicht öffentlicher Runde, Lapid könne „Probleme schaffen“ für das russisch-israelische Verhältnis. Die russische Botschaft wies den Bericht zurück. Zugleich sagte eine Sprecherin, Moskau hoffe, dass Israel „eine stärker ausbalancierte und unvoreingenommene Position“ zum Krieg in der Ukraine einnehmen werde.

Seit dem russischen Überfall Ende Februar hatte Israel sich um diese Balance bemüht. Während der damalige Ministerpräsident Naftali Bennett Russlands Angriffskrieg nicht beim Namen nannte, um die befreundete Großmacht nicht vor den Kopf zu stoßen, fiel Außenminister Lapid die Rolle zu, Israels westliche Verbündete zu beruhigen, indem er schärfere Worte fand.

Als Berichte über Massaker in dem Ort Butscha öffentlich wurden, schrieb er Anfang April auf Twitter: „Russische Kräfte haben Kriegsverbrechen an einer wehrlosen Zivilbevölkerung verübt.“ Jenseits der rhetorischen Ebene blieb Israels Unterstützung für die Ukraine jedoch verhalten. Das Land stellte Schutzausrüstung für Polizisten zur Verfügung und leistete humanitäre Hilfe. Es lieferte aber keine Waffen, auch den westlichen Sanktionen gegen Russland hat Israel sich bis heute nicht angeschlossen. Die Ukraine hat das immer wieder kritisiert.

Jewish Agency fördert die Auswanderung von Juden nach Israel

Dennoch, so scheint es, nutzt Moskau nun eines der ihm zur Verfügung stehenden Druckmittel gegen Israel. Schon Anfang Juli gab es Berichte über Vorwürfe gegenüber der Jewish Agency. Die Organisation spielte das herunter, bat jedoch die israelische Regierung um Unterstützung. Diese führte Gespräche mit russischen Vertretern, offenbar erfolglos. Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf einen Mitarbeiter der Jewish Agency, Russland beschuldige die Organisation, Datenschutzgesetze zu verletzen, indem sie persönliche Daten von Bürgern sammele. Laut dem Mitarbeiter seien dies jedoch Routineangelegenheiten.

Auch Swetlowa weist darauf hin, dass das betreffende Gesetz nicht neu sei und dass die Jewish Agency seit Jahren das Gleiche tue. Russlands Präsident Wladimir Putin unterzeichnete Medienberichten zufolge kürzlich jedoch ein Gesetz, das die Definition „ausländischer Agenten“ ausweitet, sodass nun auch Organisationen darunter fallen, die keine finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten.

Die Jewish Agency wurde 1929 gegründet, um die Auswanderung von Juden in das damalige Palästina zu fördern. Bis heute hilft sie bei der Alija, der jüdischen Auswanderung nach Israel. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs war einer ihrer Schwerpunkte die Förderung und Integration osteuropäischer Juden. Etwa eine Million Menschen wanderten in den 1990er-Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel aus.

Seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die Alija aus der Region sich wieder deutlich verstärkt. Mehr noch als Ukrainer kamen dabei Russen: Rund 15.000 waren es seit Februar – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2021. Viele Tausende weitere Russen kamen nach Israel, ohne offiziell einzuwandern. Beobachter gehen davon aus, dass viele von ihnen vor dem immer repressiveren russischen Regime geflohen sind.

Unter den Neuankömmlingen ist Pinchas Goldschmidt, der seit 1993 Oberrabbiner Moskaus gewesen war. Er verließ zwei Wochen nach Kriegsbeginn Russland, nach eigener Aussage, weil er glaubt, dass seine kritische Haltung zum Ukraine-Krieg die jüdische Gemeinschaft gefährden würde. Goldschmidt sagte nun mit Blick auf das Vorgehen gegen die Jewish Agency, man nähere sich „neuen sowjetischen Zeiten“, in denen die Möglichkeit von Juden, auszuwandern, vom Stand der russisch-israelischen Beziehungen abhängig sei.

In dringlicherem Ton äußerte sich Natan Scharanskij, ein ehemaliger sowjetischer Dissident und früherer Vorsitzender der Jewish Agency. Auf Facebook ermahnte er alle Juden in Russland, die ernsthaft über eine Auswanderung nachdenken, sie sollten ihre Pläne nicht aufschieben.