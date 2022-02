Russische Manöver : Putin rasselt mit dem Säbel

Russisch-belarussisches Manöver in der Gegend von Brest Bild: EPA

Dass ein Land von drei Seiten eingekreist wird, hat es in Eu­ropa schon länger nicht mehr gegeben. Mit seinem Manöver in Belarus, dem Truppenaufmarsch an der eigenen Grenze zur Ukraine und der Sperrung großer Seegebiete im Schwarzen Meer führt Putin dem Nachbarland seine militärische Macht vor.

Es war seit ein paar Wo­chen absehbar, dass so etwas passieren würde, aber die psychologische Wirkung auf die Ukraine und die politische Klasse im Westen dürfte trotzdem erheblich sein. Der NATO-Generalsekretär spricht von einem „gefährlichen Moment“, der fran­zösische Außenminister von einer „Geste großer Gewalt“.

Diplomatisch im Angriffsmodus

Man mag ihnen nicht widersprechen. Putin, der die Ukraine erst dieser Tage als „meine Schöne“ bezeichnet hat, die sich fügen müsse, lässt auch auf dem diplomatischen Parkett weiter im Angriffsmodus agieren. Sein Außenminister ging die britische Ministerin in Moskau vor laufenden Kameras scharf an.

Das macht es den Regierungen in Europa und Washington nicht leichter, die kleinen Signale der Gesprächsbereitschaft einzuordnen, die es von russischer Seite zuletzt beim Besuch Macrons im Kreml gab. Rasselt Putin nur mit dem Säbel, um seine Verhandlungsposition zu verbessern, oder bereitet er doch den Einmarsch vor? Gegen Letzteres sprechen im­mer noch die hohen Kosten, die ihm nicht nur die in Aussicht gestellten west­lichen Sanktionen auferlegen würden, sondern auch der Krieg selbst.

Der Westen hat sich entschieden, die Ukraine nicht selbst zu verteidigen. Das ist angesichts der schwierigen strategischen Lage vernünftig, lässt Putin aber mehr Spielraum, als das gegenüber einem NATO-Mitglied in Osteuropa der Fall wäre.

Das versuchen die Europäer gerade mit Di­plomatie auszugleichen. Es gibt einige Themen, bei denen ein neues Einvernehmen theoretisch möglich wä­re, im Donbass wie bei Rüstungsfragen. Ob Putin daran überhaupt ein In­teresse hat, wird man unter anderem daran ablesen können, ob er aus Belarus wieder abzieht.